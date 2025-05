Volante emprestado pelo Internacional ganha destaque na Europa

O volante Matheus Dias concluiu sua primeira temporada no futebol europeu em alta, após defender o Nacional, de Portugal, por empréstimo. O jogador, formado nas categorias de base do Internacional, encerrou sua passagem no Velho Continente com destaque em números defensivos e boa regularidade em campo.

Ao longo do campeonato, o meio-campista participou de 28 jogos, sendo titular em 21 oportunidades. Além de um gol e duas assistências, liderou o elenco em interceptações por jogo e teve o melhor aproveitamento em duelos aéreos. Também figurou entre os primeiros colocados em desarmes e cortes, demonstrando consistência no setor defensivo.

De acordo com sua minutagem expressiva, Matheus teve evolução técnica e passou a atuar em novas funções táticas. Originalmente segundo volante, assumiu o papel de primeiro volante em boa parte dos jogos e também foi utilizado como terceiro zagueiro. A adaptação ao novo cenário contribuiu para seu amadurecimento dentro e fora de campo e, assim sendo, ele falou sobre o assunto:

“Foi uma experiência muito boa. Sinto que evoluí muito dentro de campo, principalmente em questões táticas. Pude aperfeiçoar novas funções e me sinto um jogador mais completo do que quando saí. Além desse crescimento dentro das quatro linhas, também sinto que amadureci muito como pessoa nesse período”.

Por fim, de volta ao Brasil para um período de férias até julho, o jogador ainda não tem retorno garantido ao Internacional. O desempenho sólido na Europa despertou o interesse de outros clubes, e o futuro do volante pode envolver uma nova transferência para fora do país.

