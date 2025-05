Mano avalia que o Grêmio evoluiu, mesmo eliminado na Copa do Brasil

Mano analisa a eliminação do Grêmio na Copa do Brasil - (crédito: Foto: Divulgação/Conmebol)

O treinador Mano Menezes analisou a eliminação do Grêmio na Copa do Brasil após o empate em 0 a 0 com o CSA, em casa, nesta terça-feira (20/5). O jogo valia pela volta da terceira fase, e como o time havia perdido por 3 a 2 na ida, o resultado eliminou a equipe. Para Mano, o justo era uma vitória, pois os gremistas foram dominantes.

“Futebol não é lugar de justiça. Se fosse, teríamos feito um gol. A equipe se entregou ao máximo. O comportamento, tirando os dois minutos iniciais do jogo em que entrou atrapalhado, teve controle absoluto da partida. Mais de 70% de posse e mais de 20 conclusões. Uma série de números que mostram a superioridade tática” disse Mano, que completou reclamando do gol anulado de Aravena, já nos acréscimos:

“Não fomos para os pênaltis hoje por um erro grave da arbitragem. Alías, neste jogo vimos pela oitava vez o VAR chamar o árbitro para analisar o lance e o juiz não mudou a sua marcação”, disse Mano, lembrando que além do gol anulado (por falta de Kannemann) o árbitro Candançan foi chamado ao VAR para expulsar um jogador do CSA por agressão e ele apenas deu o amarelo.

Mano e a baixa performance no Grêmio

Em nove jogos no comando do Grêmio, Mano Menezes venceu apenas uma partida. No entanto, ele crava que o time está começando a se encaixar. E que seu foco será ajustar taticamente a equipe para se sair bem contra adversários fechados, como o CSA.

“Na minha avaliação, faltou um jogo mais lúcido para criar possibilidades mais claras entre as muitas que tivemos. É aí que acho que precisamos evoluir. Estamos começando a nos reestruturar como equipe, contra o CSA fomos competitivos, ofensivos. Quando um time como o nosso tem esse tipo de problema, e o adversário joga mais fechado, isso se torna mais visível. É para isso que estamos trabalhando.”

