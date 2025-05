Zubeldía exalta espírito de Libertadores em classificação do São Paulo

Treinador afirmou que São Paulo precisava de espírito copeiro para confirmar a vaga mesmo com placar curto na ida - (crédito: Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

O São Paulo repetiu o placar do jogo de ida e garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite desta terça-feira (20), o Tricolor bateu novamente o Náutico por 2 a 1, confirmando a sua classificação no torneio.

O treinador Luis Zubeldía explicou que o time adotou a mesma postura da Libertadores, já que a proposta do confronto é o mesmo. Para o treinador, o pensamento ajudou o time a conseguir a classificação sem sustos, mesmo com o resultado curto na ida.

“A Copa do Brasil é o mesmo que a Copa Libertadores, que a Copa Sul-Americana. São 180 minutos, então te obriga a fazer uma série de forma mais completa possível para poder classificar. Aqui, neste tipo de torneio, se tem 45 minutos ruins você complica o confronto. Então na palestra eu falava para eles que íamos jogar uma copa. O resultado era curto, mas entendíamos que se jogássemos como estamos jogando na Copa Libertadores, podíamos ter a chance de se classificar”, afirmou.

Ainda tentando uma reação no Campeonato Brasileiro, o São Paulo não pretende priorizar um torneio na temporada. Pelo menos é o que apontou Zubeldía, que acredita que o Tricolor tem capacidade de seguir forte nas três competições.

“Vamos entrar nas três frentes da melhor maneira possível. Então temos que seguir crescendo no Brasileirão, passando fase a fase na Copa do Brasil e também na Libertadores, para fechar o grupo na primeira posição. Não vai ser fácil, mas vamos seguir trabalhando”, ressaltou.

Oportunidades aos jovens

A vitória nos Aflitos ficou marcada pelo gol de Rodriguinho, que encerrou um jejum de quase três anos. O argentino comentou sobre as oportunidades que os crias de Cotia vêm tendo e que eles precisam mostrar constância para se firmarem cada vez mais no time principal.

“No caso dos jovens jogadores eles têm que tomar a iniciativa. O espaço já há, eles têm que agarrar as oportunidades. Ainda mais em clube grande como o São Paulo, que em dois jogos o torcedor esquece que são juvenis, porque quer resultados imediatos. Então Rodriguinho, e qualquer um dos jovens jogadores, tem que demonstrar constantemente, não apenas em um jogo, aproveitar as oportunidades”, pontuou.

