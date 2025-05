Fuentes segue na busca por seu primeiro gol pelo Fluminense: ‘Virá em algum momento’

Gabriel Fuentes em ação com a camisa do Fluminense na temporada - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (21), às 19h30 (de Brasília), para medir forças com a Aparecidense, no Mané Garrincha, pela Copa do Brasil. Nesse sentido, como venceu por 1 a 0 no jogo de ida, a equipe tem a vantagem do empate para avançar às oitavas do torneio. Assim, Gabriel Fuentes falou sobre o jogo decisivo e sua busca pelo primeiro gol desde que chegou ao clube.

No momento, o lateral-esquerdo soma quatro passes, em 16 partidas (no ano), que resultaram em tentos, mas ainda não balançou a rede. Para o colombiano, o gol virá em algum momento na temporada e quer poder comemorar com a camisa tricolor.

“Eu sempre digo que prefiro dar uma assistência. Fico feliz em fazê-lo, mas o gol virá em algum momento. Estamos trabalhando para isso e realmente eu quero poder comemorar com a camisa do Fluminense” disse o lateral, que tem quatro assistências, até aqui.

“Na Colômbia, temos a Copa BetPlay, São parecidas, pois tem que definir o jogo contra outro time, onde na primeira partida conhecemos o adversário e a segunda é definitiva. Essa é a responsabilidade que o time tem de passar para a próxima fase da competição”, acrescentou.

“O Tricolor, que é um dos maiores do Brasil, sempre irá encontrar adversários que querem vencê-lo, de qualquer maneira. Então, a cobrança é muito grande, algo que torna muito interessante”, concluiu.

