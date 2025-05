Filha de Mano Menezes desabafa após morte de enteados: ‘A gente precisa se fortalecer’

Um grave acidente de carro em Santana do Livramento (RS) provocou comoção nacional na última sexta-feira (16) ao vitimar três pessoas — incluindo dois enteados de Camilla Menezes, filha do técnico Mano Menezes. Maria Sophia Dumoncel, de 16 anos, e Arthur Dumoncel, de 9, morreram no local após o veículo onde estavam capotar no quilômetro 303 da rodovia. A comunicadora fez um forte desabafo sobre o momento difícil enfrentado pela família.

Integrantes da família Dumoncel, Maria Sophia e Arthur eram filhos de Álvaro Dumoncel, marido de Camilla. O casal vivia em Dom Pedrito, no interior do estado, onde também ocorreram os velórios, no sábado (17). O sepultamento ocorreu no domingo (18), no Cemitério Santa Rita, em Santa Maria.

Um terceiro ocupante, o psicólogo Maurício Moraes, de 42 anos, também não resistiu aos ferimentos, enquanto outros dois passageiros seguem internados em estado grave.

Camilla Menezes se pronuncia

Dois dias após a tragédia, Menezes publicou um vídeo comovente em suas redes sociais, no qual expressou gratidão pelo apoio recebido. Em transmissão ao vivo no Instagram, descreveu a gravação como o “pior vídeo da sua vida”, mas afirmou sentir a obrigação de agradecer publicamente: “Tamanha avalanche, onda de amor que eu, meu marido e minha família recebemos”.

Com a voz embargada, Camilla mencionou as inúmeras mensagens e homenagens vindas de diversas regiões do Brasil e do exterior, incluindo Estados Unidos e Alemanha. “Não existem palavras para explicar o que aconteceu com a nossa família neste final de semana”, declarou. Ela enfatizou que pretende responder todas as mensagens recebidas, mas pediu tempo para estar emocionalmente preparada. “Preciso estar um pouquinho mais forte para ler tudo e conseguir responder”, afirmou.

Investigações em andamento

A Polícia Rodoviária Federal relatou que o veículo saiu da pista e capotou em uma área repleta de mata. O inquérito policial está sob responsabilidade da Delegacia de Polícia de Santana do Livramento e incluirá perícias e depoimentos de sobreviventes. As causas do acidente ainda estão em apuração.

O Grêmio, clube treinado por Mano Menezes, divulgou nota oficial prestando solidariedade ao treinador e à família, com menção especial à esposa Maria Inês, à filha Camilla, ao genro Álvaro Dumoncel e à mãe das crianças, Mirela Gomez da Costa. Mano retornou a Porto Alegre, e o comando da equipe no duelo contra o São Paulo foi assumido pelo auxiliar Sidnei Lobo.

Repercussão e solidariedade pública

Internautas, figuras públicas e colegas de profissão manifestaram apoio e deixaram mensagens de conforto à Camilla. A comunicadora, especialista em comunicação institucional, demonstrou resiliência ao afirmar que, mesmo em luto, reconhece a importância do carinho e da empatia que recebeu.

Ela concluiu: “Obrigada a todos por tudo e por tanto. Essa live não vai ficar gravada por muito tempo, mas quero que essa mensagem chegue a todos que nos escreveram”.

