Palmeiras x Cruzeiro (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Palestrinas recebem as Cabulosas pela 12ª rodada do Brasileirão - (crédito: Foto: Arte/Jogada10)

Líder do Campeonato Brasileiro feminino, com 29 pontos, o Cruzeiro visita o Palmeiras nesta quinta-feira (22), às 16h (de Brasília), na Arena Barueri, pela 12ª rodada do torneio. As Palestrinas estão na terceira colocação da tabela, com oito pontos a menos, e querem diminuir a distância para o time mineiro. Devido a reformas no estádio, a partida não contará com a presença de torcedores. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Brasil (canal aberto).

Como chega o Palmeiras

As Palestrinas chegam embaladas com quatro jogos de invencibilidade na temporada, incluindo também o Campeonato Paulista. Mas considerando apenas o Brasileirão, vem de uma derrota, uma vitória e um empate. O revés, aliás, foi para o rival São Paulo, dentro da Arena Barueri, por 2 a 1. Depois bateu o 3B da Amazônia por 4 a 2 e, por fim, ficou no 2 a 2 com o Inter na última rodada. Agora, o Alviverde quer contar com o fator casa para se aproximar ainda mais do topo da tabela e, portanto, nada melhor do que conquistar pontos em cima do líder do campeonato.

Como chega o Cruzeiro

As Cabulosas lideram o campeonato com folga, afinal, são sete pontos de distância para o segundo colocado, o Corinthians. Com isso, já garantiu a classificação para a próxima fase de forma antecipada. A equipe celeste, aliás, é a única invicta no torneio, com nove vitórias e dois empates em 11 jogos. Para a próxima partida, chega após três triunfos consecutivos – sobre o Real Brasília, Bahia e, pela última rodada, venceu a Ferroviária em casa por 3 a 1.

Uma vitória sobre o Palmeiras, terceiro colocado da tabela, isola ainda mais o time mineiro na classificação. Para a partida, o técnico Jonas Urias não poderá contar com Byanca Brasil, já que a atacante sofreu lesão no tornozelo no último duelo. Assim, Patricia Sochor deve entrar como titular.

PALMEIRAS X CRUZEIRO

Campeonato Brasileiro feminino – 12° rodada

Data/hora: 22/05/2025 (quinta-feira), às 16h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

PALMEIRAS: Kate Tapia, Fe Palermo, Pati Maldaner, Espinales, Rhay Coutinho, Yorelli Rincon, Andressinha, Taina Maranhão, Soll, Stefanie e Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando

CRUZEIRO: Camila Rodrigues; Isa Haas, Paloma Maciel, Belinha, Letícia Alves, Pri Back, Lorena, Gaby Soares, Gisseli, Patrícia Sochor, Letícia Ferreira. Técnico: Jonas Urias

Árbitro: Thayslane de Melo Costa (SE)

Assistentes: Veridiana Contiliani Bisco (SP) e Welber Venancio da Silva (SP)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.