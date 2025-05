Botafogo desiste de Wendel. Entenda o motivo!

Melou! O Botafogo anunciou, nesta quarta-feira (21), que desistiu da contratação de Wendel, volante que está no Brasil e aguardava o anúncio oficial do Glorioso, no dia 2/6, data de reabertura da janela internacional de transferências. O Alvinegro chegou a comum acordo com o Zenit para comunicar o fim do negócio. O jogador estava acertado com os cariocas desde o início deste ano e disputaria o Mundial de Clubes pelo Mais Tradicional.

Em nota oficial, o Botafogo afirma que, por questões geopolítica, Wendel não pode vestir a camisa do clube. Segundo o Glorioso, os proprietários do Zenit estão incluídos na lista de sanções internacionais contra a Rússia por conta das ofensivas daquele país diante da Ucrânia. Assim, a lei dos Estados Unidos impede qualquer transação com o clube russo, considerando que John Textor, acionista majoritário da SAF, é cidadão norte-americano. Negócio, portanto, desfeito.

“O Botafogo agradece ao Zenit pelo profissionalismo e pela postura respeitosa durante todo o processo de negociação. Mesmo diante de um cenário complexo e fora do controle de ambas as partes, o clube russo sempre manteve uma condução transparente e colaborativa. A Wendel, o clube expressa sua gratidão pela postura exemplar e vontade de vestir a gloriosa camisa, desejando sucesso na continuidade da carreira”, sustenta o atual campeão da América e do Brasil.

O clube ainda afirmou que segue atento ao mercado para reforçar a equipe.

