Bragantino x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

O Bragantino recebe o Criciúma nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No primeiro duelo entre as equipes, em Santa Catarina, o Tigre levou a melhor ao vencer o confronto por 1 a 0 e, portanto, joga por um empate no segundo confronto. Por outro lado, o Massa Bruta precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a vaga para a próxima fase no tempo normal.

Como chega o Bragantino

O Massa Bruta faz um bom início de Campeonato Brasileiro e aparece na quarta colocação da tabela. Porém, vem de um resultado negativo no torneio. Em casa, perdeu para o Palmeiras, de virada, por 2 a 1. A situação, aliás, impediu que a equipe assumisse a liderança da tabela. Agora, virando a chave para a Copa do Brasil, precisa vencer de qualquer forma para avançar. Em caso de vitória magra, leva a disputa para os pênaltis, mas caso vença por dois gols de diferença, garante a classificação já no tempo normal.

Para a sequência da temporada, aliás, o Braga tem boas notícias. O goleiro Lucão, que esteve afastado por uma torção no tornozelo esquerdo, e o lateral-esquerdo Guilherme, que tratava de uma lesão na coxa direita, voltaram a treinar com o elenco na última segunda-feira (19). O técnico Fernando Seabra tem dois desfalques certos para a partida: os atacantes Fernando e Henry Mosquera, que tratam no DM uma tendinite patelar no joelho esquerdo e uma lesão na coxa direita, respectivamente.

Como chega o Criciúma

O Tigre não vive boa fase na Série B do Campeonato Brasileiro, afinal, está a uma posição da zona de rebaixamento, em 16º lugar, com apenas seis pontos em oito rodadas. Aliás, não vence no torneio há cinco rodadas. O triunfo sobre o Bragantino, pela Copa do Brasil, foi um respiro para a equipe em meio a resultados negativos. Com o bom resultado, um empate em São Paulo já garante a equipe no mata-mata do torneio.

Apesar da sequência negativa, o técnico Eduardo Baptista, recém-chegado ao clube, demonstra confiança na equipe: “Estamos no início de um processo. Mesmo conhecendo muitos atletas, não pretendo descartar ninguém. Quero observar, orientar e dar oportunidades para tirar conclusões corretas. O Criciúma tem qualidade e precisamos resgatar a confiança”, disse.

BRAGANTINO X CRICIÚMA

3ª fase da Copa do Brasil – Jogo de volta

Data e horário: 22/05/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Onde assistir: Sportv e Premiere

BRAGANTINO:Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Vinicinho e Sasha (Pitta). Técnico: Fernando Seabra

CRICIÚMA:Kauã Moroso; Rodrigo Fagundes, Marcelo e Zé Gabriel; Marcinho, Morelli, Matheus Trindade e Marcelo Hermes; Werik Popó, Neto Pessoa e Diego Gonçalves. Técnico: Eduardo Baptista

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

