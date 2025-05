Jogadores do Vasco exaltam atuação de Léo Jardim: ‘Melhor goleiro do Brasil’

Léo Jardim foi, mais uma vez, o herói do Vasco em um duelo pela Copa do Brasil - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

Em mais uma noite mágica em São Januário, Léo Jardim voltou a se destacar e ajudar o Vasco, com três defesas na acirrada disputa de pênaltis com o Operário-PR, pela Copa do Brasil. Assim, o arqueiro levou a torcida à loucura, com gritos de “melhor goleiro do Brasil” e um clima de festa e euforia. Mas não foram só os torcedores que exaltaram o atleta, visto que seus companheiros também fizeram questão de valorizar a brilhante atuação.

‘Léo Jardim é o melhor goleiro do Brasil. Nos ajudou ano passado também, ficamos muito felizes por isso”, disse Rayan, em entrevista na zona mista. “Acabamos por um momento facilitando, e eles fizeram o gol. Mas o Léo é o melhor goleiro do Brasil e está aqui sempre para nos salvar. Mais uma vez mostrou isso”, completou Hugo Moura. Nenhum goleiro brilhou mais pela Copa do Brasil nas últimas temporadas. Afinal, Léo Jardim foi o arqueiro com mais defesas difíceis (12) e pênaltis defendidos (3) da edição de 2024. Ele, então, foi decisivo contra Água Santa, o Fortaleza e o Athletico-PR, da terceira fase às quartas de final da competição. Nas duas primeiras fases, diante de União Rondonópolis e Nova Iguaçu, ele foi pouco exigido, Entretanto, contra o Fantasma, chegou a marca de 250 partidas na carreira e fechou o gol nas penalidades máximas. Além disso, brilhou com duas defesas muito difíceis, em chute de Fransérgio e em cabeçada de Neto Paraíba. Conversas por renovação e busca por seleção No início de maio, o staff do goleiro enviou uma contraproposta sobre a possível renovação de contrato. No mês anterior, o clube subiu a oferta de salário e propôs a extensão do vínculo até 2030, com um projeto de carreira para o goleiro se tornar ídolo em São Januário. “Acredito que ele (Léo Jardim) seja um dos goleiros que se coloca como postulante a vestir a camisa da Seleção. Pela idade, pela qualidade que vem demonstrando no Vasco desde que chegou aqui. Acredito que é um dos possíveis convocados, coloco ele nessa posição, sim”, afirmou Diniz.

