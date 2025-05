Roger deve escalar time alternativo do Inter na Copa do Brasil

Roger Machado provavelmente poupará até seis titulares do Inter contra o Maracanã, do Ceará, pela Copa do Brasil - (crédito: Foto Ricardo Duarte/Internacional)

O técnico Roger Machado estuda o melhor planejamento para o Inter ter resultado satisfatório na sequência de três jogos decisivos que a equipe entrará. O primeiro duelo dessa sucessão de compromissos será contra o Maracanã, do Ceará, nesta quinta-feira (22). A partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil é um cenário propício para realizar novamente o rodízio do elenco. Assim, o comandante pensa em preservar até seis titulares.

A avaliação é que o adversário cearense está em um nível inferior, já que disputa a Série D do Brasileiro. Por sinal, mesmo que na teoria seja visitante, o cenário será totalmente favorável ao Internacional. Afinal, o duelo ocorrerá no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pois o Maracanã vendeu o mando. O Inter terá, assim, vantagem de torcedores na arquibancada e também pelo fato de se deslocar pouco, o que reflete na parte física dos jogadores.

Potenciais modificações nas laterais

O comandante hesita em escalar um time totalmente reserva pelo receio em uma eliminação precoce na Copa do Brasil. Mas ele já antecipou que o zagueiro Victor Gabriel e o meio-campista Fernando iniciarão a partida. Isso porque a comissão técnica optou por preservar a dupla no empate com o Mirassol, pelo Brasileirão. Já o zagueiro Vitão, o meio-campista Alan Patrick, além dos laterais Aguirre e Bernabei têm chances de serem poupados. Ou até mesmo começarem como opções no banco. Com isso, Nathan e Ramon devem ganhar chances como titular.

A partida pode representar uma última chance para o primeiro convencer que pode permanecer no Inter, de maneira definitiva. Seu contrato de empréstimo com o Inter chega ao fim na metade do ano. A consolidação de Aguirre como titular pelas atuações regulares impediu que ele tivesse mais espaço. Até o cenário atual foram somente três jogos, sendo apenas um deles entre os 11 iniciais. Ramon se mostra uma peça mais útil na lateral esquerda, já que entrou em campo em nove oportunidades.

No setor criativo, dificilmente Bruno Henrique e Thiago Maia formem a dupla de volantes. A propósito, os dois podem ser preservados. A situação abre a possibilidade de Diego Rosa ou Luis Otávio serem titulares. Ao mesmo tempo, se cogita que Gustavo Prado inicie a partida por aproveitar suas últimas oportunidades, com boas performances. Por sinal, ele foi o autor do gol que assegurou a vitória do Inter por 1 a 0 sobre o Maracanã, no jogo de ida, já nos acréscimos.

Ricardo Mathias deve seguir no comando do setor ofensivo

No ataque, Wesley é outro exemplo de titular absoluto que tem chances de receber um descanso e, portanto, Bruno Tabata pode ganhar minutagem como titular. Outro candidato a estar entre os 11 iniciais é Óscar Romero pelo seu bom desempenho no duelo contra o Mirassol. O centroavante Ricardo Mathias provavelmente seguirá entre os titulares. Até mesmo para aproveitar seu momento artilheiro com dois gols em dois jogos. O jovem atleta já é visto como uma alternativa. Assim, a avaliação é que sacá-lo da equipe no momento positivo não irá agregar.

A atividade desta quarta-feira (21), a última antes do embate contra o Maracanã, será importante para Roger Machado escalar o time. O comandante levará em consideração a necessidade em gerir o seu grupo. Isso porque ainda terá jogo contra o Sport, pelo Brasileirão, no domingo (25). Embate visto como essencial para começar uma reação no torneio e depois encara o Bahia, na quarta-feira (28), em confronto decisivo na Libertadores.

