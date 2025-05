Fluminense x Grêmio (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Fluminense x Grêmio, no Rio de Janeiro, pela 11ª rodada do Brasileirão Sub-20 - (crédito: Foto: Arte/Jogada10)

Pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, Fluminense e Grêmio se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 15h (de Brasília), no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém, no Rio de Janeiro. Ambas as equipes não vivem grande fase e querem se recuperar no torneio. Afinal, o time carioca aparece na 14ª posição, com 11 pontos em 10 rodadas, enquanto o gaúcho amarga a penúltima colocação da tabela, somando apenas oito pontos. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida não teve transmissão oficial divulgada até o fechamento desta matéria.

Como chega o Fluminense

O Tricolor carioca chega para a partida após uma vitória e uma derrota na competição. O triunfo foi sobre o São Paulo, por 2 a 0, em casa. Já como visitante, então, perdeu o clássico para o Botafogo, por 3 a 1, pela última rodada. Agora, os Meninos de Xerém contam novamente com o fator casa para conquistar mais três pontos importantes e, então, subir na tabela. No momento, ocupa a 14ª posição, com 11 pontos.

Como chega o Grêmio

Em situação difícil no campeonato, o Tricolor Gaúcho vem de três derrotas consecutivas, aliás, todas para time paulistas – Palmeiras, Santos e Bragantino. Vale destacar que, contra o Alviverde e o Massa Bruta, os duelos foram disputados no Rio Grande do Sul. Na penúltima colocação da tabela, com oito pontos, só está na frente do rival Internacional, que soma sete pontos na lanterna.

FLUMINENSE X GRÊMIO

Campeonato Brasileiro Sub-20 – 11ª rodada

Data/hora: 22/05/2025 (quinta-feira), às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Marcelo Vieira, Duque de Caxias (RJ)

FLUMINENSE:Gustavo Felix; Júlio Fidelis, Gorgulho, Gustavo Cintra e Miguel Sampaio; Dohmann, Fabinho e Matheus Pedro; Wesley Natã, Kelwin e Keven Samuel. Técnico: Felipe Canavan

GRÊMIO: Ygor; Vitor Ramon, Nathan, João Lima, Zortea, Pedro Gabriel, Tiago, Smiley, Jardiel, Jeferson, Gabriel Passos. Técnico: Fabiano Daitx

Árbitro: Pierry Dias dos Santos (RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Cardoso de Souza e Fabio Ramos Franca (RJ)

