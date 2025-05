Condenação por injúria racial contra Vini Jr gera reação histórica na mídia europeia

A Corte Provincial de Valladolid condenou cinco torcedores do Real Valladolid por insultos racistas direcionados a Vini Jr. durante um duelo contra o Real Madrid, em dezembro de 2022. Pouco tempo depois, a repercussão na mídia europeia já evidenciava o marco do veredito sob a ótica local. Isso porque trata-se de um reconhecimento inédito na jurisprudência esportiva da Espanha, que sentenciou os atos como crime de ódio.

A Justiça espanhola aplicou pena de um ano de prisão, além de multa que varia entre 1.080 e 1.620 euros aos condenados. Para evitar o cumprimento da pena em regime fechado, os réus aceitaram duas condições: não reincidir em novos crimes e manter-se afastados dos estádios por três anos. Eles também ficarão proibidos de atuar em funções nas áreas de educação, esporte ou lazer pelo mesmo período.

Houve, contudo, uma condenação anterior ao caso em Valladolid. Três torcedores do Valencia receberam, em 2023, penas de oito meses de prisão por proferirem xingamentos racistas ao brasileiro em jogo da La Liga. No mesmo ano, outro torcedor também acabou punido por ataques contra o jogador e Samuel Chukwuez. A pena incluía 12 meses de reclusão suspensa, treinamento antidiscriminação e banimento dos estádios.

Entretanto, o jornal ‘Marca’, que citou a sentença mais recente como ‘histórica’, explicou a profundeza deste último veredito. Isso porque neste caso a jurisprudência esportiva da Espanha deixou de apenas reforçar a moralidade para considerar racismo uma infração penal autônoma. Agora, também com punição formal.

Celebração do marco judicial

A La Liga, responsável por iniciar o processo judicial como promotora privada, divulgou um comunicado em celebração ao avanço relevante no combate à intolerância nos estádios. A entidade ressaltou que, até então, as decisões judiciais tratavam injúrias racistas como violações contra a integridade moral com agravante de discriminação. Agora, o reconhecimento explícito do crime de ódio reforça uma nova abordagem legal contra manifestações de racismo no esporte.

Vinicius Júnior e o Real Madrid uniram-se à ação após a denúncia inicial da La Liga. O Ministério Público também atuou no processo. Juntas, as partes pressionaram o sistema judiciário por uma resposta efetiva e exemplar.

A entidade afirmou que continuará atuando com firmeza, em colaboração com clubes e autoridades, a fim de consolidar o futebol como um ambiente seguro, respeitoso e inclusivo. Ainda segundo a La Liga, a sentença representa não apenas justiça para Vinicius Júnior, mas também um marco que pode redefinir a cultura esportiva europeia.

“O racismo no futebol não é apenas combatido, ele agora é punido”, declarou a organização espanhola em nota pública.

Vini Jr. no centro do inédito

O tradicional jornal Marca utilizou-se de “sentença histórica” para descrever a repercussão do julgamento. O periódico enfatizou que esta foi a primeira vez em que a Justiça tipificou legalmente insultos racistas como crime de ódio ocorrido dentro de um estádio, considerando isso um divisor de águas no futebol europeu. A publicação ainda destacou que o caso estabelece uma nova diretriz para futuras punições relacionadas à intolerância racial nos campos.

