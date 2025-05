Pentacampeão mundial aprova contratação de Ancelotti pela Seleção Brasileira: ‘Foi um acerto’

O acordo da Seleção Brasileira para Carlo Ancelotti ser o seu próximo técnico continua sendo tema de discussão no país. Inclusive, a maioria dos ex-jogadores que conquistaram títulos pelo time canarinho demonstram aprovação pela chegada do profissional. Ronaldinho Gaúcho é mais um exemplo de antigo atleta que avalia positivamente a contratação do comandante.

A propósito, o Bruxo indicou que tem grandes expectativas com o trabalho de Ancelotti na Seleção Brasileira. Afinal, ele tem especialidade em falar sobre o treinador. Os dois trabalharam juntos no Milan somente por uma temporada, a de 08/09.

“Adoro. Trabalhamos juntos, conheço-o bem e acho que foi um acerto da CBF. Como brasileiro, estou feliz e espero que ele possa fazer um grande trabalho e conquistar a próxima Copa do Mundo”, esclareceu em entrevista ao jornal espanhol “Marca”.

Além disso, outro jogador brasileiro comandado pelo italiano no Milan pode até trabalhar com o técnico na Seleção Brasileira. Trata-se de Kaká, que assim como Ronaldinho Gaúcho, também foi eleito o melhor jogador do mundo.

Contagem regressiva para Ancelotti assumir o comando da Seleção Brasileira

A jornada do técnico italiano na Seleção Brasileira começará no dia 26 de maio, quando fará a convocação para os duelos contra Equador e Paraguai. Na oportunidade, Ancelotti convocará os 23 jogadores que estarão a seu serviço nestas duas partidas. O cronograma é que a apresentação dos atletas ocorra no dia 2 de junho, no CT do Corinthians.

Em reuniões com Rodrigo Caetano, diretor executivo da CBF, e Juan, coordenador técnico, em Madri, Ancelotti decidiu que não vai divulgar a pré-lista de convocados ao público. A CBF enviou os nomes aos clubes até o último domingo (18). Tal situação obrigará os times a liberarem os jogadores. No entanto, a convocação final acontece somente no dia 26 de maio.

Apesar da participação do técnico italiano, essa pré-lista teve a mão do Rodrigo Caetano, com o apoio do Juan. O próprio diretor executivo a montou. A viagem até Madri se deu também para apresentá-la a Ancelotti e debater sobre os nomes. A próxima partida da Seleção Brasileira será contra o Equador no dia 5 de junho, às 20h (de Brasília), no Estádio Monumental de Guayaquil. Por fim, no dia 10, encara o Paraguai na Neo Química Arena, às 21h45.

