No Maringá, Fernando projeta confronto com o Atlético-MG

Nesta quarta-feira (21), o Maringá define seu futuro na Copa do Brasil ao encarar o atual vice-campeão, Atlético-MG, na Arena MRV. Em duelo que acontece às 21h30 (de Brasília), o vencedor no tempo normal se classifica para as oitavas de final, já que o primeiro jogo, no interior do Paraná, terminou empatado em 2 a 2.

Do lado paranaense, uma figura ofensiva tem a chance de voltar a ambiente que conhece bem. Isso porque o atacante Fernando tem boa parte de sua formação como atleta no arquirrival Cruzeiro. Clube esse, aliás, que ainda é proprietário de seus direitos. Desse modo, ciente do nível de dificuldade, ele pede eficiência no ataque e compactação defensiva para aumentar as chances do Maringá sair classificado de Belo Horizonte.

“O jogo de volta contra o Atlético-MG será um confronto muito difícil. É um adversário muito qualificado, que conheço bastante, porque fiz a base no Cruzeiro. Então, além da importância desse momento para o clube, esperamos uma partida complicada. Mas que vamos buscar aproveitar as oportunidades no ataque e nos defender bem para sair com a classificação”, avalia o atleta de 20 anos.

Incentivo adicional

Pode se dizer que, no último fim de semana, Fernando ganhou uma dose extra de ânimo por conta do desempenho em partida da Série C do Brasileirão. Antes do Atlético, o Maringá empatou em 1 a 1 com o Botafogo-PB, no último domingo (18), graças ao primeiro gol de Fernando no clube do interior paranaense.

“A sensação de marcar meu primeiro gol pelo Maringá é de muita alegria e emoção. Só tenho a agradecer a todos da diretoria, comissão e meus companheiros pela oportunidade que estou tendo aqui no clube. Fui muito feliz no momento do gol e fico feliz de ter ajudado a equipe em um jogo difícil, mas que conseguimos somar um ponto importante”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.