Maycon voltou a ter espaço no Corinthians com a chegada de Dorival - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians )

De encostado com Ramón Díaz para crucial com Dorival Júnior. Assim vem sendo a temporada do volante Maycon. Desde que o ex-técnico da Seleção Brasileira chegou ao Parque São Jorge, o jogador disputou todas as partidas, sendo seis no total e quatro como titular.

Maycon é revelado nas categorias de base do Corinthians e é muito identificado com o clube. O jogador perdeu toda a temporada passada por conta de uma grave lesão no joelho e fez toda a sua recuperação no Timão. O volante está emprestado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, até o fim de 2025, mas sempre demonstrou vontade de permanecer. E com Dorival Júnior, este desejo apenas aumentou.

Afinal, Dorival vem passando confiança ao volante no dia a dia e começou a colocá-lo para jogar. Ele enxerga Maycon como uma peça importante no elenco. Neste momento, o jogador disputa a vaga com Raniele, mas também pode atuar como um segundo homem de meio-campo, o que agrada bastante o treinador.

“Tenho muita confiança no Maycon pelo o que já vi dele. Sei que está voltando e readquirindo a melhor condição. Mas é um jogador importante, assim como o Raniele, que teve uma lesão no pé. O importante é que eles estão se respeitando, entendendo e buscando contribuir. O Raniele também é um dos titulares por tudo o que já fez, independente do Maycon estar atuando. Tenho muita confiança nos dois jogadores”, disse Dorival.

Maycon mira manter sequência no Timão

Agora, ele vive a expectativa de manter a sequência no time titular de Dorival. Maycon deve estar entre os 11 iniciais nesta quarta-feira (21/5), quando o Corinthians encara o Novorizontino, na Neo Química Arena, pela Copa do Brasil.

