Neto desaprova jogador do Flamengo em pré-lista de Ancelotti: ‘Não dá mais’

O Craque Neto não gostou de um dos nomes que aparecem na pré-lista de Carlo Ancelotti para a próxima convocação da Seleção Brasileira – que será a primeira do treinador italiano e acontece na próxima segunda-feira (26).

Apesar de não ter sido divulgada oficialmente, alguns nomes de jogadores que atuam em clubes brasileiros já vazaram na imprensa. Dessa forma, Neto reprovou o nome de Alex Sandro, do Flamengo, na lista e afirmou que Juninho Capixaba, do Bragantino, merecia estar no lugar dele.

“Alex Sandro não tem que ser convocado. Tem que ser o Juninho Capixaba. O que ele está jogando no Bragantino é um absurdo. Não é para ser o Alex Sandro, isso é uma sacanagem. 34 anos, não dá mais”, disse.

Até o momento, portanto, jogadores de clubes brasileiros como Flamengo, Botafogo, Corinthians, São Paulo, Santos, Cruzeiro e Internacional aparecem como prováveis presenças na pré-lista de Ancelotti.

Ancelotti na Seleção

Carlo Ancelotti, novo técnico da Seleção Brasileira, vive seus últimos dias à frente do Real Madrid, onde foi multicampeão. No próximo sábado (24), será a última vez que ele ficará à frente da equipe espanhola, na partida contra o Real Sociedad, pelo Campeonato Espanhol, no Bernabéu.

Dessa forma, o italiano segue para assumir o comando da Seleção Brasileira e, portanto, fará a sua primeira convocação na próxima segunda-feira (26), às 15h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ).

Vale ressaltar, portanto, que a Seleção Brasileira tem duas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo no início de junho. Assim, O Brasil enfrenta o Equador, em Guayaquil, no dia 5, e recebe o Paraguai na Neo Química Arena no dia 10.

