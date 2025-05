Bahia x Paysandu, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Nesta quarta-feira (21), às 19h30 (de Brasília), o Bahia recebe o Paysandu, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No primeiro duelo, no Pará, o Esquadrão de Aço levou a melhor e venceu por 1 a 0. Portanto, um empate classifica o time baiano. Já o Papão precisa vencer por dois gols de diferença para se garantir nas oitavas de final do torneio ainda no tempo normal da partida.

A Voz do Esporte acompanha a partida, ao vivo, a partir de 18h. Christopher Henrique narra, com Diogo Martin nos comentários e Will Ferreira na reportagem.

