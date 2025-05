Vitória do Vasco no Brasileiro deixa emissora na vice-liderança no PNT

A vitória do Vasco em cima do Fortaleza, no último sábado (17), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro ajudou a Record a ter uma boa audiência. Assim, a emissora atingiu a segunda colocação em 11 praças pelo Brasil e no Painel Nacional de Televisão (PNT).

Durante a partida, que teve transmissão entre 18h30 às 20h29, a Record registrou cinco pontos de audiência no PNT. No Rio de Janeiro, a emissora obteve 6,1 pontos.

Assim, a emissora também ficou como vice-líder em audiência em outros 11 locais de acordo com a Kantar Ibope Media: Belo Horizonte (MG) (1,7), Distrito Federal (5,8), Campinas (SP) (2,9), Recife (PE) (4,4), Manaus (AM) (3,3), Vitória (ES) (5), São Paulo (SP) (4,3), Salvador (BA) (4,2), Curitiba (PR) (4,1) e Porto Alegre (RS) (3,1).

Dessa forma, a emissora ficou na segunda posição do ranking de audiência. Em primeiro lugar, a Globo conseguiu uma audiência melhor na transmissão da partida entre Juventude e Fluminense para a praça com 17 pontos.

Na próxima rodada, a Record terá uma nova transmissão de uma partida do Campeonato Brasileiro – e de novo uma partida do Vasco. O Cruzmaltino enfrenta o Fluminense, no sábado (24), ás 18h30, pela 10° rodada da competição.

Vasco x Fortaleza

A partida entre Vasco e Fortaleza pela nona rodada do Brasileiro marcou o primeiro jogo de Fernando Diniz à frente da equipe em São Januário neste retorno ao Cruzmaltino.

Com a bola rolando, o Vasco venceu por 3 a 0, com um gol de Nuno Moreira e dois gols de Pablo Vegetti. O gol do português saiu no primeiro tempo. Por outro lado, as duas vezes que o argentino balançou as redes foram na segunda etapa.

A vitória, portanto, fez a equipe somar mais três pontos e sair da zona de rebaixamento, chegando na 13° colocação com 10 pontos.

