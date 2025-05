Cria do Flamengo, Daniel Tenenbaum assina com novo clube de Israel

Brasileiro com cidadania israelense, o goleiro Daniel Tenenbaum, revelado pelo Flamengo, continuará escrevendo sua história no país na próxima temporada. Com 30 anos, o arqueiro assinou com Kyriat Shmona após encerrar seu vínculo com o Ironi Tiberias. Ambos os clubes atualmente na divisão de elite.

“O Tiberias foi um capítulo muito especial na minha carreira. Depois de um período nada fácil pra mim, foi o clube que me abriu as portas e me deu a oportunidade de mostrar o meu valor. Fui recebido de braços abertos e, juntos, com muito trabalho, conseguimos alcançar nossos objetivos. Quero agradecer aos donos do clube, ao técnico Eliran, a todo staff, principalmente aos treinadores de goleiros Dudu e Naor, aos meus companheiros, aos torcedores e a toda cidade. Agora, embarco para um novo caminho, para outros desafios, mas levo comigo memórias e amizades que permanecerão no meu coração”, declarou.

Cria do Flamengo, Daniel iniciou sua trajetória em 2014, quando ganhou a confiança de Vanderlei Luxemburgo,mas não conseguiu sequência. Em seguida, ele foi para o Maccabi Tel Aviv, por empréstimo, em 2016. No ano seguinte, o goleiro foi para o maior clube de Israel, onde fez história em sete temporadas, com 110 jogos e 10 títulos. Até não ter o contrato renovado em 2024.

Depois de ficar um tempo sem clube, Daniel foi rumo ao Ironi Tiberias, que precisava se manter na primeira divisão. Após 37 jogos, todos como titular, ele e seus companheiros alcançaram o objetivo. Numa destas partidas, pelos playoffs contra o rebaixamento, no dia 19 de abril, fechou o gol na vitória de 2 a 0 sobre o Kyriat Shmona, fora de casa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.