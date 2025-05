Saída de Renato Augusto fará Flu economizar o valor de uma classificação às oitavas da Copa do Brasil

Ao ter o contrato encerrado com o Fluminense, Renato Augusto abriu mão de todos os seus rendimentos com o clube até o final do ano. Como o salário do meia era de R$ 600 mil, o valor que o Tricolor vai economizar será de 3,6 milhões.

A vaga para as oitivas de final da Copa do Brasil 2025 vale R$ 3.638.250,00, conforme os valores divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A competição é a que melhor paga no futebol brasileiro.

Renato Augusto teve passagem pela base do futsal do Fluminense. Contudo, nesse menos de um ano no time principal, o atleta não teve bons resultados. Embora tenha sido campeão da CONMEBOL Recopa em 2024, o meia disputou 35 jogos e marcou apenas um gol e fez somente uma assistência.

Em 2025, Renato entrou em campo quatro vezes. A despedida foi no último domingo (18/5), quando atuou por 13 minutos no empate do Fluminense com o Juventude.

Já sem Renato Augusto, Fluminense joga por vaga nas oitavas

Após o empate com o Juventude, o Fluminense volta suas atenções para o jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil. Assim, nesta quarta-feira (21/5), às 19h30 (de Brasília), a equipe carioca mede forças com a Aparecidense, no Mané Garrincha.

Com o triunfo por 1 a 0 na partida de ida, os comandados do técnico Renato Gaúcho tem a vantagem do empate para avançar às oitavas de final.