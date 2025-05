Leila do Nordeste? Conheça a presidente do CSA, time que eliminou o Grêmio da Copa do Brasil

“São muitos estigmas, tabus, preconceitos que precisam ser quebrados, e Leila Pereira, além de me inspirar, abre portas para mim e para outras mulheres. Ela abre essa porta por dentro. Ver uma mulher como Leila Pereira comandando um dos maiores clubes do Brasil e do mundo, com firmeza e, ao mesmo tempo, gentileza, com competência, força, disciplina, ocupando um espaço que sempre foi dominado pelos homens, é inspiração pura para homens e mulheres e para mim, principalmente”, disse em entrevista ao “ge”.

Mirian Monte feliz com classificação do CSA

Dessa forma, Mirian ganhou esse apelido quando o clube enfrentou as crises esportiva e financeira, fazendo com que a torcida ficasse desconfiada se a mandatária conseguiria superar o momento, pedindo assim a sua renúncia. Assim, deram o apelido de ‘Leila da Shopee’, pelo fato dela não ter recursos para investir no CSA como a presidente do Palmeiras possui.

Na Copa do Brasil, o CSA segurou o resultado na Arena e ficou no empate em 0 a 0. Dessa maneira, a classificação veio após vitória por 3 a 2, em casa, no jogo de ida. Agora, os alagoanos esperam o sorteio da CBF para saber quem enfrentarão nas oitavas de final da competição.

Vale ressaltar, portanto, que a temporada da equipe no ano passado terminou com a vaga na Copa do Brasil. Além disso, o CSA se manteve na Série C do Brasileiro. Atualmente, está na nona colocação, com nove pontos: duas vitórias, três empates e uma derrota.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.