Brasileirão Sub-20: Internacional vence o Botafogo e sai da degola

Inter venceu o Botafogo. Antes do jogo, era o lanterna

O Internacional entrou em campo como lanterna, mas venceu o Botafogo por 2 a 1, nesta quarta-feira (21), na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, no Rio Grande do Sul. O duelo foi válido pela rodada 11 desta edição do Campeonato Brasileiro Sub-20.

Marfo e Yago marcaram para a equipe anfitriã. Lobato descontou para o Botafogo.

Com o resultado, o Inter avança para a 11ª colocação, com 11 pontos. Deixa, assim, a temida zona de rebaixamento do Brasileirão e interrompe uma sequência de sete derrotas consecutivas.

Já o Botafogo é o 14º lugar. Tem a mesma pontuação do Inter, mas fica à frente nos critérios de desempate. A equipe vinha de duas vitórias em série antes de cair no Rio Grande do Sul.

Na próxima rodada, na quinta-feira (29), o Glorioso recebe o Fortaleza, em Conselheiro Galvão, estádio do Madureira. Já o Internacional visita o São Paulo, em Cotia, na mesma data.

