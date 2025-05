Brasileirão Feminino: São Paulo goleia e complica o Real Brasília

O confronto entre São Paulo e Real Brasília, na tarde desta quarta-feira (21/5), valeu mais do que três pontos na tabela da Série A1 do Brasileirão Feminino. Com a vitória por 5 x 0, o tricolor assumiu a terceira posição, aumentou o otimismo pela classificação às quartas de final. Por outro lado, complicou a vida das brasilienses no torneio. Os gols da vitória são-paulina em Cotia (SP) foram marcados por Bia Menezes, Crivelari (duas vezes) e Bruna Calderan.

O resultado liga o alerta no Real Brasília. A equipe do Distrito Federal soma nove pontos em 12 partidas, três a mais do que o Juventude, 15º e primeiro colocado na zona de rebaixamento. As gaúchas entram em campo nesta quarta-feira (21/5), às 19h, contra a Ferroviária (5º). Em caso de vitória jaconera, as Leoas do Planalto descerão para a 14ª posição.

O Real Brasília volta a campo pelo Brasileirão Feminino em 7 de junho, quando recebe o Palmeiras, às 21h. O time alviverde é comandado pela técnica brasiliense Camilla Orlando, ex-dona da prancheta das Leoas do Planalto.

O jogo

O São Paulo controlou melhor a bola nos primeiros minutos. Aos 15 minutos de uma disputa sem muitas emoções, o tricolor abriu o placar com Bia Menezes. Na jogada ensaiada após a cobrança de escanteio, a lateral cruzou de fora da área direto para o fundo da rede. Apesar da desvantagem, as candangas dominavam a bola, crescendo o volume de jogo no meio de campo. Na reta final da primeira etapa, as paulistas ampliaram o placar. Dudinha carregou a bola e, de trivela, mandou para Isa finalizar entre as pernas da goleira Tainá.

Com um minuto na volta do intervalo, as são-paulinas dificultaram ainda mais a vida do Real Brasília. Na Aos 30 minutos, Bia Menezes foi para a cobrança de falta perto da grande área, Crivelari cabeceou e jogada pela direita com Isa, a zaga brasiliense cortou mal e a bola sobrou para Crivelari marcar o terceiro. No lance seguinte, as donas da casa marcaram o quinto. Após assistência de Bia em bola parada, Bruna Calderan deixou o dela.

Ficha técnica

Brasileirão Feminino, 12ª rodada

São Paulo 5 x 0 Real Brasília

Data e horário: 21/5 (quarta-feira), às 16h

Local: CFA Laudo Natel, em Cotia, São Paulo

Arbitragem: Vanessa de Souza Guijansque (ES)

São Paulo 5

Carlinha; B. Calderan (Anne), Kaká, Day Silva (Jê Soares)e Bia Menezes; Maressa (Majhu), Serrana (Robinha) e Karla Alves (Milena); Isa, Crivelari e Dudinha. Técnico: Thiago Viana.



Real Brasília 0

Tainá; Laine (Isabela), Edna, Luciana e Petra; Baião (Beatriz), Hillary e Giovana; Maiara (Manu); Dani Silva (Katyelle) e Primo (Kim). Técnico: Dedê Ramos.

Gols: Bia Menezes, Isa, Crivelari (2x) e Bruna Calderan

Cartões amarelo: Hillary, Baião, Manu e Edna





*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini