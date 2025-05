RB Bragantino e São Paulo empatam sem gols pelo Brasileirão Sub-20

RB Bragantino e São Paulo não saem do zero no Brasileirão Sub-20 - (crédito: Foto: Reprodução)

RB Bragantino e São Paulo ficaram no empate sem gols nesta quarta-feira (21/5), no estádio Nabi Abi Chedid, pela 11° rodada do Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta foi melhor em praticamente todos os 90 minutos, mas parou em uma atuação de gala do goleiro João Pedro que operou milagres durante todo o embate. Já o Tricolor pouco fez e foi finalizar no gol apenas nos acréscimos do segundo tempo. Contudo, o time de Allan Barcellos ficou devendo bastante.

Com o resultado, o RB Bragantino segue na terceira colocação, com 20 pontos e com um bom lugar rumo ao mata-mata da competição. Em contrapartida, o São Paulo estacionou na 12° posição, com 13 pontos e está fora do G-8

Primeiro tempo ruim

O primeiro tempo foi bem fraco. O RB Bragantino criou as melhores jogadas da etapa inicial, enquanto o São Paulo pouco assustou o adversário. O Massa Bruta começou em cima e assustou com duas cabeçadas nos primeiros minutos. Primeiro, Felipinho mandou rente a trave. Depois, Lima cabeceou para grande defesa de João Pedro. Na sequência o jogo perdeu ritmo, mas o Tricolor Paulista encontrava muitas dificuldades para chegar ao gol. Tanto que terminou os primeiros 45 minutos de jogo sem finalizar na meta do adversário. Já o time de Bragança Paulista ainda chegou mais uma vez após boa troca de passes, mas Kauê isolou de frente para o gol.

João Pedro segue operando milagres pro São Paulo

No segundo tempo o São Paulo voltou mais incisivo e chegando mais no ataque, mas ainda encontrava dificuldades para finalizar. Em contrapartida, o RB Bragantino chegou de novo. Gabriel Lopes acertou um lindo chute e obrigou João Pedro a fazer uma defesaça. Na sequência, após cruzamento, Rodrigo recebeu dentro da área e bateu, mas o goleiro Tricolor apareceu para fazer mais um milagre no jogo.

Nos minutos finais, o RB Bragantino lançou uma verdadeira pressão para cima do São Paulo. Mas entre finalizações para fora e erros no último passe, quem brilhou por fim foi o goleiro João Pedro em outro chute de Rodrigo. A primeira finalização do Tricolor aconteceu apenas aos 48 minutos do segundo tempo, com Matheus Menezes, mas ele parou no arqueiro Gustavo Reis. Assim, as equipes ficaram no empate sem gols no Nabi Abi Chedid.

11° rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20

Terça-feira (20/5)

Cruzeiro 0x1 Corinthians

Quarta-feira (21/5)

Flamengo 1×1 Juventude

América-MG 0x0 Cuiabá

Athletico-PR 2×1 Atlético-MG

Atlético-GO 1×2 Bahia

Santos 1×2 Vasco

Internacional 2×1 Botafogo

RB Bragantino 0x0 São Paulo

Fortaleza 2×2 Palmeiras

Quinta-feira (22/5)

Fluminense x Grêmio – 15h

