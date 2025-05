Wendel se mostra surpreso com a desistência do Botafogo: ???Acreditei no projeto???

Wendel se manifestou sobre a desistência do Botafogo em contar com os seus serviços até 2029, conforme estava previsto entre as partes desde janeiro. O Glorioso atribuiu a razões geopolíticas para não contratar mais o jogador. Em comunicado oficial, o volante se mostra surpreso com o desfecho das negociações.

“Fui surpreendido com a rescisão do contrato já firmado com o Botafogo. Já estava estruturando minha vida no Rio de Janeiro e focado para este segundo semestre. Tenho grandes ambições na carreira e acreditei no projeto do Botafogo. Entretanto, não tenho qualquer participação neste movimento do clube em desfazer o negócio. Deixo isso bem claro para a torcida alvinegra e fiquei também surpreso, pois sempre cumpri meus contratos por onde passei”, queixou-se Wendel por meio de nota oficial.

O volante chegaria ao Botafogo por 20 milhões de euros (R$ 123 milhões), com contrato até junho de 2029. O Alvinegro não esclareceu se havia feito o pagamento.

Lesionado, Wendel está no Rio de Janeiro. O Botafogo monitorava sua situação clínica. Frustrado com o desfecho das negociações, o jogador reafirmou sua ambição na carreira.

“Agora seguirei minha carreira buscando crescimento constante e com o objetivo de disputar grandes campeonatos e um dia vestir a camisa da Seleção Brasileira, que é meu sonho”, colocou.

O jogador estava acertado com os cariocas desde janeiro e disputaria o Mundial de Clubes pelo Mais Tradicional. Curiosamente, naquele mês, o Botafogo vendeu Luiz Henrique para o Zenit e contratou Artur, atacante que estava na mesma equipe russa. O Glorioso também não esclareceu este ponto em seu comunicado oficial. Porém, segundo “O Globo”, a não efetuação do pagamento pela aquisição de Artur criou um imbróglio que resultou no cancelamento da rescisão do volante com os cariocas.

