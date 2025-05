Neymar expõe raro registro de encontro entre Mavie e Helena

Neymar causou impacto nas redes sociais ao tornar público raro encontro entre suas duas filhas, Mavie e Helena, na última terça-feira (20). As herdeiras do camisa 10 do Santos compartilharam uma tarde na casa do pai. As postagens expuseram interações carinhosas entre as duas, como brincadeiras de mãos dadas e com coelhos de pelúcia.

Em uma das fotos, as filhas de Neymar aparecem tomando banho juntas. Mavie é fruto do relacionamento do astro com Bruna Biancardi, sua atual companheira. Helena é oriunda de um breve caso com a influenciadora Amanda Kimberlly, quando ele estava separado de sua atual namorada.

Por sinal, as crianças têm poucos meses de diferença em suas idades. Mavie tem um ano e sete meses, enquanto Helena tem nove meses de vida. Recentemente, o craque decidiu dar início a um processo de aproximação entre suas filhas. Especialmente, com o objetivo de que seus encontros sejam mais frequentes. A missão é que elas criem um convívio desde bem novas e cresçam juntas.

Amanda Kimberlly desmente polêmica envolvendo Neymar

A prova de que o desejo de Neymar é criar um forte vínculo entre suas filhas é a própria presença de Helena nos registros. Afinal, o relacionamento com Amanda Kimberlly não teve prosseguimento.

A influenciadora, aliás, manifestou-se para descartar os rumores que o astro estaria ignorando Helena e que a filha não fazia parte da sua vida. Amanda detalhou que o camisa 10 do Santos costumeiramente faz visitas à Helena e que há uma relação respeitosa entre todos.

Mesmo com a aproximação entre as filhas, a homenagem do craque ao Dia das Mães ganhou destaque por ele não ter citado as mães de seus outros dois filhos, Carol e Amanda. Na ocasião, ele lembrou apenas de Nadine Bastos, sua mãe, e a própria Bruna Biancardi.

Além de Mavie e Helena, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, do seu namoro com Carolina Dantas. O craque também está na expectativa da chegada de Mel, segunda filha do seu relacionamento com Bruna Biancardi.

