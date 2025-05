Tottenham vence Manchester United e é campeão da Liga Europa

O Tottenham é o campeão da Liga Europa 2024/25 e quebrou um jejum de 17 anos sem levantar um troféu. Nesta quarta-feira (21), o Spurs venceu o Manchester United por 1 a 0, no estádio San Mamés, em Bilbao, na Espanha, e conquistou o título europeu mais importante da história do clube londrino. Em uma jogada de persistência na pequena área, o atacante Johnson levou a melhor em disputa com Shaw e marcou o gol da vitória no fim da primeira etapa.

Dessa maneira, o Tottenham ‘salvou’ a temporada após uma péssima campanha na Premier League e, de quebra, garantiu a participação na próxima edição da Champions. Ao mesmo tempo, o técnico Ange Postecoglou amenizou a pressão em cima do seu trabalho e ganhou fôlego para uma possível sequência no comando da equipe.

Além disso, este é o primeiro título do Tottenham no torneio desde que mudou para Liga Europa. Antes, o time londrino havia vencido a Copa Europa em duas oportunidades.

Por outro lado, o Manchester United fez uma temporada para esquecer. O time fez sua pior campanha da história na Premier League e, além de não conquistar nenhum título nesta temporada, não vai disputar nenhuma competição europeia em 2025/26. Mesmo com toda pressão, a imprensa inglesa afirma que o técnico Rúben Amorim pode seguir no comando dos Red Devils.

O Manchester United foi campeão da Liga Europa em 2016/17 e perdeu a final de 2020/21 para o Villarreal, nos pênaltis. Além disso, os Red Devils se despedem da temporada com um retrospecto recente ruim. Isto porque, com a derrota desta quarta-feira, o time venceu somente uma partida nas últimas seis disputadas, somando todas as competições.

WE’VE DONE IT!!!!! ???? pic.twitter.com/KlY452sl3I — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 21, 2025

O jogo

O primeiro tempo da decisão foi equilibrado, mas o Tottenham conseguiu ser mais eficiente na oportunidade que teve e levou a vantagem para o intervalo. Com muitas faltas e um jogo disputado, as equipes tiveram somente uma finalização no alvo e o Spurs abriu o placar com o atacante Johnson, numa jogada de persistência após o cruzamento da esquerda de Pape Sarr.

A segunda etapa, no entanto, teve mais domínio do United, que pressionou o Tottenham no campo de defesa em busca do empate. Os Red Devils trocaram mais passes e criaram chances de perigo para Vicario. Na principal delas, o goleiro se atrapalhou na saída de bola, Højlund cabeceou e Van de Ven salvou o time londrino em cima da linha. Na reta final da partida, o Tottenham apenas se defendeu e, com defesas de Vicario, segurou o resultado até o apito final.

Tottenham 1×0 Manchester United

Final da Liga Europa 2024/25

Data e horário: quarta-feira, 21/05/2025, às 16h (de Brasília).

Local: San Mamés, em Bilbao (ESP).

Tottenham: Vicário; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie (Spence, aos 44′ do 2t); Sarr (Gray, aos 43′ do 2t), Bissouma, Bentancur; Johnson (Danso, aos 25′ do 2t), Solanke, Richarlison (Son, aos 20′ do 2t). Técnico: Ange Postecoglou.

Manchester United: Onana; Yoro, Shaw, Maguire e Mazraoui (Dalot, aos 39′ do 2t); Casemiro, Dorgu (Mainoo, aos 45′ do 2t) e Mason Mount (Garnacho, aos 25′ do 2t); Diallo, Højlund (Zirkzee, aos 25′ do 2t), Bruno Fernandes. Técnico: Rúben Amorim.

Gol: Johnson, aos 42′ do 1t (1-0)

Árbitro: Felix Zwayer (ALE).

Assistentes: Robert Kempter (ALE) e Christian Dietz (ALE).

VAR: Bastian Dankert (ALE).

Cartões amarelos: Van de Ven, Richarlison, Bissouma (TOT); Diallo, Zirkzee, Maguire (MAN).

