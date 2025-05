São Paulo goleia Real Brasília pelo Brasileirão Feminino

Por outro lado, o Real Brasília ocupa a décima terceira colocação, na parte de baixo da tabela, bem perto da zona de rebaixamento. No entanto, fora dela, à frente do 3B Amazônia, Juventude e Sport. Os dois últimos seriam rebaixados se a competição terminasse hoje. Essa foi a oitava partida consecutiva do time da capital federal sem ganhar.

Placar mais que verdadeiro

Os cinco gols feitos pelo São Paulo contra o Real Brasília inegavelmente confirmam o que foi o jogo. O Tricolor Paulista teve muita facilidade para enfileirar bolas nas redes e sair com os três pontos e a consequente vice-liderança.

O domínio foi total, por exemplo: foram 19 finalizações do São Paulo contra seis do Real Brasília. Assim, os gols saíram dos pés de Bruna Calderan, Giovanna Crivelari (que fez dois), Isa Guimarães e Bia Menezes.

Vitória grande

Assim, com esse resultado, o São Paulo está praticamente classificado às quartas de final. O Tricolor tem chance de ter a vaga confirmada ainda no complemento da rodada. São duas vitórias seguidas e quatro jogos de invencibilidade.

SÃO PAULO 5 X 0 REAL BRASÍLIA

12° rodada do Campeonato Brasileiro Feminino

Data/hora: 21/05/2025 (quarta-feira), às 16h(de Brasília)

Local: CT de Cotia, Cotia (SP)

SÃO PAULO: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Day Silva (Jé Soares), Bia Menezes; Karla Alves (Robinha), Maressa (Majhu), Duda Serrana (Milena); Dudinha, Giovanna Crivelari, Isa Guimarães. Técnico Thiago Viana.

REAL BRASÍLIA: Tainá; Hilary, Edna, Petra, Laíne (Isabela); Luciana, Maiara (Manu), Baião (Beatriz), Giovana; Dani Silva (Katyelle), Primo (Kim). Técnico: Dedê Ramos.

Árbitro: Vanessa de Souza Guijansque (ES)

Assistentes: Veridiana Contiliani Bisco (SP) e Juliana Vicentin Esteves (SP)