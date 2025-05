Capital (DF) x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo está com os dois pés nas oitavas de final da Copa do Brasil - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo está com a vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil muito encaminhada. Sendo assim, precisa de mais 90 minutos para confirmar a classificação diante do Capital (DF). Nesta quinta-feira (22), o Glorioso enfrenta o time da Quarta Divisão, às 21h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pelo jogo de volta da terceira fase da competição.

Na ida, no Estádio Nilton Santos, o Botafogo venceu o Capital por 4 a 0, o melhor placar entre os mandantes desta etapa da competência. O Glorioso se classifica com até derrotas por três gols de diferença.

Como chega o Capital

A equipe sabe que as chances são mínimas. A meta, portanto, é se despedir da Copa do Brasil com uma boa impressão, dificultando ao máximo a vida do gigante carioca.

O técnico Roberto Fernandes deve usar a base dos últimos jogos. Destaque para o meia-atacante Rikelme, revelado pelo Botafogo e um dos jogadores que pintaram no início da era SAF do Mais Tradicional.

Como chega o Botafogo

O jogo contra o Capital tem caráter de amistoso para o Botafogo. Afinal, o time já está de olho na decisão do dia 27, contra a Universidad de Chile, pela sexta rodada do Grupo A da Copa Libertadores. Precisa vencer os chilenos para assegurar vaga no torneio internacional, por isso, deve poupar muitos jogadores nesta quinta. Técnico do Glorioso, Renato Paiva pregou, porém, uma “rotação responsável”.

A expectativa é que alguns coadjuvantes ganhem espaço, como o volante Barbosa, o lateral-esquerdo Marçal, o atacante Elias, além dos garotos Serafim e Lindes.

Onde assistir

SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view) transmitem a peleja.

CAPITAL x BOTAFOGO

Jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil

Data e hora: 22/05/2025, às 21h30

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

CAPITAL: Reynaldo; Vinícius, Lucas Oliveira, Richardson e Mattheus Silva; Felipe Guedes, Rodriguinho e Tobinha (Matheus Anjos); Romarinho, Rikelmi e Matheusão. Técnico: Roberto Fernandes

BOTAFOGO: Linck; Ponte, Barbosa, Jair (Serafim) e Marçal; Newton, Allan e Santi (Lindes); Jeffinho, Elias e Nathan Fernandes. Técnico: Renato Paiva

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistentes: Daniella Coutinho Pinto (BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

VAR: Leonardo Rotondo Pinto (MG)

