Maracanã-CE x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

O Internacional enfrenta o Maracanã, do Ceará, nesta quinta-feira (22), às 19h (de Brasília), no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, Santa Catarina. Como venceu a partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil por 1 a 0, o Colorado precisa de apenas um empate para garantir a classificação para as oitavas.

Aliás, uma derrota por pelo menos um gol de diferença leva a definição para a disputa de pênaltis.

Onde assistir

A partida terá a transmissão do SporTV, na TV fechada e do Premiere, no sistema pay-per-view.

Como chega o Maracanã

A equipe cearense acumula duas derrotas consecutivas na Quarta Divisão do Campeonato Brasileiro. Com isso, encontra-se na sexta colocação do Grupo A2 do torneio.

O clube optou por vender o mando de campo para Florianópolis após receber oferta atrativa de empresários. A situação provocou uma inversão de mando de campo. Afinal, a região conta com uma grande concentração de torcedores do Inter.

Como chega o Internacional

O Colorado está há duas partidas sem perder, com uma vitória, fora de casa, fundamental sobre o Nacional, no Uruguai, pela Libertadores. Na sequência, teve um empate frustrante com o Mirassol pelo Brasileirão, no Beira-Rio.

A equipe entrará em uma sequência de três partidas decisivas. Como o duelo com o Maracanã é considerado o mais favorável, Roger Machado deve preservar alguns titulares. Por outro lado, o comandante frisou que o zagueiro Victor Gabriel e o meio-campista Fernando serão titulares. Isso porque a dupla ganhou descanso no último compromisso da equipe.

MARACANÃ X INTERNACIONAL

Jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil

Data e horário: 22/05/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC)

MARACANÃ-CE: Rayr Miller; Rafael Mandacaru, Jairo Silva, Wendel Araújo e Leandro Cerqueira; João Carlos, Wilker Souza, Michel Pires e Rogério; Davi Torres e Bravo. Técnico: Junior Cearense

INTERNACIONAL: Anthoni (Ivan); Nathan, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando e Thiago Maia; Bruno Tabata, Romero e Gustavo Prado; Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

VAR: Wagner Reway (MT)

