Richarlison celebra título da Liga Europa com o Tottenham

Richarlison em disputa de bola com Diallo, do Manchester United, na final da Liga Europa - (crédito: Foto: Ryan Pierse/Getty Images)

O título da Liga Europa conquistado pelo Tottenham nesta quarta-feira (21), após vitória por 1 a 0 sobre o Manchester United, foi o primeiro de Richarlison no futebol europeu. Titular na decisão em Bilbao, na Espanha, o atacante brasileiro celebrou a conquista em uma temporada conturbada do Spurs.

“Acho que muitos se perguntaram o motivo de eu iniciar o jogo, e não o Son. Mas isso vem do trabalho no dia a dia. Aproveitei a oportunidade que o treinador me deu na semifinal, hoje na final voltei a ser titular e contribuir para a vitória. Parabéns para a equipe. Foi um ano conturbado, mas no final deu tudo certo”, disse Richarlison à ‘Cazé TV’.

Além disso, Richarlison ajudou o Tottenham a levantar um troféu após 17 anos e, de quebra, ficar com uma vaga na próxima Champions. Antes, o brasileiro havia passado por Everton e Watford, também da Inglaterra, mas sem títulos.

No entanto, o atacante já tinha conquistas com a Seleção Brasileira e pelo Fluminense. Na Canarinho, ele ganhou a Copa América de 2019 e a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio. No time carioca, teve o título da Primeira Liga, em 2016.

