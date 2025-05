Roger leva força máxima do Inter para jogo da Copa do Brasil; veja relacionados

O Internacional desembarcou em Florianópolis na tarde desta quarta-feira (21) para enfrentar o Maracanã, às 19h (de Brasília) de quinta, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Apesar de mandante, a equipe cearense vendeu o mando de campo e vai atuar diante do Colorado no Estádio Orlando Scarpelli, casa do Figueirense.

O Inter jogará diante de sua torcida também no jogo da volta. Afinal, a capital de Santa Catarina conta com muitos torcedores do Colorado. Por conta do triunfo na primeira partida por 1 a 0, os gaúchos podem empatar que se classificam às oitavas de final. No entanto, vitória do Maracanã por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

O técnico Roger Machado levou o que tem de melhor para o duelo em Floripa. Apenas o lateral-direito Nathan e o goleiro Kauan Jesus ficaram fora da viagem. No entanto, é possível que o treinador escale uma equipe mista no confronto para preservar alguns jogadores. Vale destacar que os atacantes Carbonero, Vitinho, Borré e Valencia, lesionados, são desfalques.

O zagueiro Victor Gabriel e o volante Fernando, preservados no empate em 1 a 1 com o Mirassol, no último fim de semana, voltam à equipe e podem ser titulares. O jovem Ricardo Mathias também deve jogar contra os cearenses.

Dessa maneira, Roger pode mandar o Inter a campo com a seguinte formação: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias.

Veja a lista de relacionados do Inter

Goleiros: Anthoni e Ivan

Laterais: Aguirre, Bernabei e Ramon

Zagueiros: Juninho, Victor Gabriel, Rogel e Vitão

Volantes: Bruno Henrique, Diego Rosa, Fernando, Ronaldo e Thiago Maia

Meias: Alan Patrick, Bruno Tabata, Gabriel Carvalho, Gustavo Prado e Óscar Romero

Atacantes: Wesley, Ricardo Mathias, Lucca e Raykkonen

