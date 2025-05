Com intermediação do pai de Neymar, novo CT da base do Santos custará R$ 8 milhões

O Santos iniciou a construção do novo centro de treinamento para a base no CT Rei Pelé. O custo do investimento é de cerca de R$ 8 milhões e contou com intermediação do pai de Neymar, que liderou a busca de empresas para a reforma.

O novo espaço para as categorias de base do Peixe contará com 1.100² de área construída, além de montagem de 49 módulos pré-fabricados, já equipados com elétrica, hidráulica e toda a infraestrutura integrada.

Para não afetar o treinamento dos jovens e acelerar as obras, os módulos foram montados fora do CT Rei Pelé, em uma área de um shopping em Praia Grande. Com rapidez, os módulos foram transportados já nesta quarta-feira.

Novo espaço da base do Santos terá quatro vestiários

O Peixe estima que a nova infraestrutura para a base, voltada para o futebol masculino e feminino, esteja pronta no dia 9 de junho. O local contará com academia, quatro vestiários e áreas de fisiologia e fisioterapia, incluindo dois andares no espaço.

Dessa maneira, o dinheiro para a construção do novo local para os jovens não sairá da conta bancária do Santos. Afinal, o pai de Neymar entrou em ação e costurou acordos para que empresas ajudassem nas obras sem cobrar ao Peixe.

O pai de Neymar e Altamiro Bezerra, CEO da NR Sports, encabeçaram os esforços para tocar o projeto, sem onerar os cofres do Santos. Eles também estão à frente da reforma na Vila Belmiro.

“O Santos é parte da nossa história, e poder retribuir com algo tão significativo é motivo de honra para nós. Este centro é mais do que concreto e tecnologia. É um investimento no futuro de centenas de jovens talentos que sonham em trilhar o mesmo caminho. Fizemos questão de liderar essa iniciativa com responsabilidade, respeito à história do clube e visão de longo prazo”, afirmou o pai de Neymar”, em comunicado.

Já o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, declarou que uma das prioridades de sua gestão seria melhorar a infraestrutura das categorias de base.

“Desde a campanha, destacamos que o investimento na base seria uma das nossas prioridades de gestão. Iniciamos hoje uma etapa fundamental, com a construção de uma estrutura completa para aperfeiçoar o trabalho de formação de jogadores que serão o futuro do clube. A história comprova que esse é o caminho correto.

