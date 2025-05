Matías Galarza, ex-Vasco, abre o jogo sobre interesse de clubes europeus

Apesar da temporada turbulenta que vive o Talleres em 2025, o meio-campista paraguaio Matías Galarza tem conseguido se destacar. Não por acaso, clubes do futebol europeu como Ajax e Benfica mostraram interesse no jogador de 23 anos.

Com rumores crescentes acerca de seu nome, o atleta de passagem pelo Brasil em clubes como Vasco e Coritiba falou sobre o assunto com a imprensa de seu país. Mais especificamente, com o programa ‘Cardinal Deportivo’, veiculado pela rádio ‘ABC Cardinal’.

Galarza reconheceu que, em relação ao clube da Holanda, as partes abriram conversas para viabilizar o acordo. Algo que, particularmente, ele confessa que seria uma honra ter a chance de defender um clube da envergadura do Ajax.

Entretanto, mesmo com seu desejo confesso, Matías Galarza assegura que não se envolverá em situação que “pressione” o Talleres a fazer tal operação. Em especial, por seu interesse de seguir atuando com regularidade para seguir como opção visando a seleção do Paraguai e uma possível participação na Copa do Mundo de 2026. Nas Eliminatórias, a Albirroja ocupa a quinta colocação, com 21 pontos, ocupando um dos postos que dão direito a disputa do Mundial em sede tríplice: Canadá, Estados Unidos e México.

“O Ajax é um grande clube. Pessoalmente, quero jogar, mas há coisas que estão fora do meu alcance… Se acontecer, aconteceu, mas não vou entrar em uma briga (com o Talleres). Não é bom para o momento que estou vivendo. O que eu quero é jogar, ganhar minutos e estar na melhor forma para a Copa do Mundo”, detalhou Galarza.

