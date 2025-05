Palmeiras x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras terá o Allianz Parque ao seu favor, para encarar o Ceará, nesta quinta-feira (22/5), às 19h30, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Verdão venceu o jogo de ida por 1 a 0, no Castelão e precisa de apenas um empate para avançar. Já o Vozão precisa vencer por um gol de diferença para levar a partida para os pênaltis ou por dois tentos para se classificar para a próxima fase da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Amazon Prime Video.

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras vive ótimo momento na atual temporada. Afinal, líder do Campeonato Brasileiro com 22 pontos, o time comandado por Abel Ferreira acumula sete vitórias, um empate e apenas uma derrota na competição nacional. Já na Copa do Brasil, precisa de apenas um empate diante de seus torcedores para avançar. Contudo, o técnico Abel Ferreira deve manter a rotação de seus jogadores no time titular. Paulinho, que ficou fora das últimas duas partidas, treinou normalmente com seus companheiros e deve voltar a lista de relacionados. Além disso, Micael também trabalhou com o elenco e também pode voltar. Entretanto, o português deve fazer mudanças como a entrada de Vanderlan e Maurício no time titular.

Como chega o Ceará

O Ceará vive um bom momento na temporada e faz campanha consistente na elite do futebol nacional, ocupando a 5ª colocação com 15 pontos. Invicto há três partidas, o Vozão vem de uma vitória convincente por 2 a 0 sobre o Sport. Contudo, a equipe precisa vencer no Allianz Parque para seguir vivo na Copa do Brasil. Entretanto, o técnico Léo Condé terá desfalques. Afinal, Rômulo, que pertence ao Palmeiras, não pode jogar por questões contratuais. Além disso, Pedro Raul, que deixou a última partida com dores no tornozelo direito e Fernandinho, iniciando transição física, também deve seguir fora. Em contrapartida, Fernando Sobral pode volta a equipe titular, após cumprir suspensão no último embate.

PALMEIRAS X CEARÁ

Jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil

Data/hora: 22/05/2025 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Giay (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Vanderlan (Piquerez); Aníbal Moreno, Richard Ríos e Felipe Anderson (Mauricio); Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira

CEARÁ: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul.Técnico: Léo Condé.

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.