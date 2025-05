Rúben Amorim diz que quer continuar no United após derrota na final da Liga Europa

Rúben Amorim diz que está com 'energia para continuar' no comando técnico do Manchester United - (crédito: Foto: David Ramos/Getty Images)

O Manchester United perdeu o título da Liga Europa para o Tottenham acabou com a esperança de ‘salvar’ a temporada após a pior campanha da história do clube na Premier League. Após a partida desta quarta-feira (21), o pressionado técnico Rúben Amorim comentou a derrota no clássico inglês e falou um pouco sobre o seu futuro.

“Fomos o melhor time em campo, mas isso não adianta se não conseguimos marcar gols. Acho que esse jogo refletiu bem a nossa temporada. Tivemos dificuldades para fazer gols durante o ano todo, e hoje aconteceu o mesmo. Principalmente no segundo tempo, tentamos de tudo, mas acabamos perdendo”, disse à ‘Sport TV’, de Portugal.

“Fomos superiores ao adversário, algo que não aconteceu em muitas das derrotas que tivemos nesta temporada. Então, não foi um reflexo da temporada toda, mas sim da nossa dificuldade em marcar gols. E quando isso acontece, a derrota vem”, completou.

Sobre seu futuro no clube, o treinador foi direto e afirmou que quer continuar.

“Estou com energia para continuar. Não se preocupem comigo, eu vou ficar bem.”

Rúben Amorim analisa última rodada da Premier League

Por fim, o treinador também comentou sobre o último jogo do time, contra o Aston Villa, pela 38ª rodada da Premier League.

“Não levo muita coisa desse jogo. É difícil dizer que aprendemos algo. Agora é lidar com a dor, com a derrota, encerrar a temporada no domingo e começar a planejar a próxima. Mas, precisamos encerrar isso. Temos um jogo em casa e vai ser um momento difícil para todos”, explicou.

