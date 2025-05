CRB x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

CRB e Santos prometem uma verdadeira batalha nesta quinta-feira (22/5), às 21h30, no estádio Rei Pelé, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. As equipes ficaram no empate em 1 a 1 no duelo de ida, na Vila Belmiro. Assim, quem vencer avança para as oitavas de final. Uma nova igualdade leva a decisão do embate para as penalidades máximas.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Amazon Prime Video.

Como chega o CRB

O CRB chega para o confronto decisivo em casa embalado por uma sequência de cinco jogos de invencibilidade, somando todas as competições, incluindo o empate por 1 a 1 na Vila Belmiro. Contudo, quatro desses últimos cinco duelos terminaram empatados. Para esta partida, o técnico Eduardo Barroca tem uma preocupação com seu artilheiro, Breno Herculano. Afinal, ele sentiu um incômodo muscular no adutor e deu lugar a Mikael, cotado para assumir a vaga de titular caso o camisa 9 não esteja apto. Em contrapartida, o zagueiro Alemão está recuperado de lesão e deve, ao menos, figurar no banco de reservas. Por fim, o meia Gegê retorna ao time titular após cumprir suspensão contra o Tigre.

Como chega o Santos

Por outro lado, o Peixe vive uma fase extremamente complicada. Afinal, a equipe venceu apenas uma dos 11 jogos que disputou e está na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. Para voltar a vencer, a grande expectativa do Santos está no retorno de Neymar. O craque está recuperado de um problema na coxa esquerda, mas deve começar a partida no banco de reservas e atuar por no máximo 30 minutos. Além do camisa 10, outro possível retorno é o do atacante Guilherme, que também sentiu um problema muscular, mas na partida de ida contra o CRB. Em contrapartida, Soteldo é baixa confirmada por conta de uma lesão muscular mais grave, enquanto Escobar está suspenso após a expulsão no jogo de ida. João Schmidt e Diego Pituca seguem no departamento médico e completam a lista de desfalques.

CRB X SANTOS

Jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil

Data/hora: 22/05/2025 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)

CRB: Matheus Albino; Hayner (Weverton), Henri, Luis Segovia e Matheus Ribeiro; Gegê, Higor Meritão e Danielzinho e Gegê; Thiaguinho, Douglas Baggio e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca

SANTOS: Gabriel Brazão; Leo Godoy (Aderlan), Zé Ivaldo, Luan Peres, Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Thaciano e Tiquinho Soares. Técnico: Cleber Xavier

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

