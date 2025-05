NBA: Shai Gilgeous-Alexander supera Jokic e é eleito MVP da temporada

Shai Gilgeous-Alexander foi o cestinha da temporada da NBA, com média de 32,7 pontos por jogo - (crédito: Getty Images via AFP)

O MVP da temporada de 2024/25 da NBA tem nome e sobrenome: Shai Gilgeous-Alexander. Astro do Oklahoma City Thunder, o armador canadense de 26 anos foi escolhido, nesta quarta-feira (21/5), como jogador mais valioso do campeonato, após liderar o time a melhor campanha da liga e ser o cestinha da competição. Ele superou na votação o sérvio Nikola Jokic, do Denver Nuggets, que venceu o prêmio três vezes nos últimos quatro anos, e o grego Giannis Antetokounmpo, eleito em 2018/19 e 2019/20.

A coroação da estrela veio um ano após terminar em segundo na votação de MVP, atrás justamente de Jokic. Desta vez, Shai somou médias de 32,7 pontos por jogo, além de 6,4 assistências, 5 rebotes, 1,7 roubo de bola e 1 toco, com 51,9% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 37,5% nas bolas de três. Ele ainda teve quatro partidas com mais de 50 pontos, entre elas a de 54 contra o Utah Jazz em janeiro, recorde pessoal na NBA.

De quebra, o armador comandou o Thunder a 68 vitórias em 82 jogos, a melhor marca da franquia em uma temporada. O time segue vivo na busca para conquistar o primeiro título após 46 anos. OKC já deixou pelo caminho o Memphis Grizzlies e o Denver Nuggets nos playoffs, mas agora encara o Minnesota Timberwolves por uma vaga na final para pegar New York Knicks ou Indiana Pacers.

Gilgeous-Alexander se tornou o sétimo atleta de fora dos Estados Unidos a levar para casa o prêmio de MVP. O troféu, inclusive, se acostumou a ficar nas mãos de estrangeiros nos últimos anos. Desde 2018/19, os vencedores foram todos de fora da terra do Tio Sam, três vezes para o sérvio Jokic, duas para o grego Antetokounmpo e uma para o camaronês Joel Embiid, em 2022/23.

A conquista escancara a era de globalização da NBA, com cada vez mais estrelas surgindo no exterior. De 2018 para trás, apenas três atletas de fora venceram o prêmio em 63 edições. O nigeriano Hakeem Olajuwon foi o primeiro, em 1993/94, apesar de ter se naturalizado estadunidense posteriormente, enquanto o alemão Dirk Nowitzki foi eleito uma vez (2006/07) e o canadense Steve Nash duas (2004/05 e 2005/06).

A primeira partida de Gilgeous-Alexander como MVP será nesta quinta-feira (22/5), contra o Timberwolves, às 21h30, em Oklahoma City, pelo jogo 2 da série. O Thunder lidera o confronto por 1 x 0 após vencer a primeira partida por 114 x 88, na última terça (20/5), com 31 pontos e 9 assistências do armador.



