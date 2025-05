Retrô bate Fortaleza nos pênaltis e alcança classificação inédita às oitavas da Copa do Brasil

O Retrô surpreendeu o Fortaleza em plena Arena Castelão e está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Após o empate por 1 a 1 no duelo de ida, o Retrô derrotou o Leão do Pici por 4 a 1 nos pênaltis após nova igualdade por 1 a 1, nesta quarta-feira (21), na capital cearense. Assim, os pernambucanos confirmam a vaga inédita para as oitavas de final do torneio.

Os gols saíram na etapa final. Breno Lopes abriu o placar para os visitantes aos 11 minutos, mas Mike deixou tudo igual aos 20′. Nas penalidades, O goleiro Fabián Volpi brilhou com duas defesas e assegurou a classificação.

O jogo

O Retrô iniciou levando perigo em finalziação de Mascote que passou por cima daa meta. O Fortaleza respondeu logo em seguida quando Marinho testou o goleiro Volpi. Os atacantes do Laion e da Fênix tiveram mais uma chance cada na primeira etapa, mas não aproveitaram. Aos 42, Martínez aproveitou furada de Deyverson, mas seu arremate acertou a rede pelo lado de fora.

As emoções maiores ficaram para a volta do intervalo. O Fortaleza abriu o placar aos 11 minutos. Marinho cruza pela direita, Deyverson desviou de leve de cabeça após cruzamento de Marinho e a bola ficou para Breno Lopes, da marca do pênalti, finalizar firme. O time pernambucnao, porém, não sentiu o golpe. Aos 20′, Eduardo cruzou na medida pela direita, e Mike, livre de marcação, empatou.

Nos pênaltis, deu Retrô

Somente Pikachu converteu para os anfitriões, já que Lucero e Kervin Andrade pararam no goleiro Volpi. Pelo Retrô, João Ricardo, Fialho, Radsley e Richard Franco marcaram e asseguraram a classificação dos pernambucanos.

Próximos jogos

O próximo adversário do Fortaleza será definido em sorteio pela CBF. O Laion volta ao Castelão no próximo domingo (24), às 20h30, contra o Cruzeiro, em duelo pela décima rodada do Brasileirão. No mesmo dia, porém às 15h, a Fênix visita o Botafogo-PB pela Série C do Brasileiro. Todos os jogos são no horário de Brasília.

FORTALEZA 1 (1) X(4) 1 RETRÔ

Copa do Brasil – 3ª fase (jogo de volta)

Data: 21/05/2025

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Gols: Breno Lopes, 11’/1ºT (1-0); Mike, 20’/2ºT (1-1)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, David Luiz, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco (Diogo Barbosa); Pol Fernández (Yago Pikachu), Emmanuel Martínez e Pochettino (Calebe); Marinho, Deyverson (Lucero) e Breno Lopes (Kervin Andrade). Técnico: Juan Vojvoda

RETRÔ: Fabián Volpi; Eduardo Porto (Gedeílson), Rayan Ribeiro, Mendonça e Gustavo Salomão; Gledson, Iba Ly (Richard Franco) e Radsley; Mike (Diego Guerra), Mascote (Bruno Marques) e Maycon Douglas (Júnior Fialho). Técnico: Wires Souza

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho

Cartões amarelos: Pol Fernández (FOR); Rayan Ribeiro, Mendonça, Mike (RET)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.