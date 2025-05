São Paulo anuncia renovação de contrato de Lucca

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira (21) a renovação de contrato com o atacante Lucca. O jogador, que é tido como uma das grandes promessas de Cotia, estendeu seu vínculo com o seu clube do coração até abril de 2028.

Com apenas 17 anos, Lucca realizou sua estreia no time profissional no último dia 14 de maio, quando marcou seu primeiro gol pelo time, no empate contra o Libertad. Também esteve em campo na partida contra o Grêmio, pelo Brasileirão.

Depois de se destacar na equipe principal, o São Paulo teve que correr para evitar o assédio de outros clubes. Lucca tinha contrato até junho de 2026 e já podia assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de janeiro. Agora, além de estender seu vínculo, o atacante também terá um reajuste salarial.

O atacante não escondeu a felicidade com a renovação do contrato. Assim como na estreia, Lucca disse estar vivendo um sonho e ainda citou uma música da torcida para descrever o momento.

“Eu estou muito feliz com essa renovação. O São Paulo é meu clube de infância, estou realizando um sonho aqui. Posso dizer que, no São Paulo, encontrei a minha segunda família. É como diz o trecho de uma música da torcida que eu mais gosto: São Paulo é sentimento que jamais acabará”, destacou.

S

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.