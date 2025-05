Bahia arrasa Paysandu e avança na Copa do Brasil

bahia faz a festa diante do Paysandu. Mesmo com um time quase reserva, arrasa e vai às oitavas da Copa do Brasil - (crédito: Letícia Martins/EC Bahia)

Com uma equipe quase toda reserva, o Bahia não teve dificuldades para golear o Paysandu por 4 a 0 nesta quarta-feira, 21/5, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O confronto foi válido pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2025. Com o resultado, o Bahia (que venceu no Pará por 1 a 0) garante a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil.

A vitória do Tricolor Baiano apenas confirmou a grande superioridade técnica do Bahia, clube da Série A e participante da Libertadores, diante de um Paysandu que atualmente luta contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Recentemente, o time paraense também perdeu a final do Campeonato Paraense para o rival Remo. Os gols do Bahia foram marcados por Willian José (2), Michel Araujo e Rodrigo Nestor.

As equipes estrearam nesta terceira fase da Copa do Brasil. O Papão como o campeão da Copa Verde 2024 e o Bahia por ser um dos times que jogam a Libertadores. Com a passagem de fase, o Tricolor Baiano embolsa R$ 3,628 milhões como premiação por avançar às oitavas de final.

Como foi a goleada do Bahia

O Bahia saiu na frente no primeiro ataque, aos dois minutos. Depois de longa troca de passes, a bola chegou a Kaiky e Jean Lucas. Kayky foi fundo. William José não chegou a tempo, mas Michel Araujo sim. Ajeitou e, desmarcado na área, bateu para o 1 a 0, quase marcando em seguida com Iago Borduchi, para defesa de Matheus Nogueira, e depois com Kayky.

Aos 11, Benítez perdeu um gol feito, quase na pequena área. Mas o goleiro Marcos Felipe salvou com grande defesa. Contudo, o arqueiro do Bahia estava inseguro em duas bolas atrasadas, se confundiu e, em uma delas, deu nos pés do rival, que quase marcou. Entretanto, Marcos Felipe se redimiu e mandou para fora.

Apesar dos sustos, o Bahia era superior. Assim, ainda no primeiro tempo matou o jogo e conseguiu a classificação, saindo para o intervalo com 3 a 0 no placar, gols de William José. Primeiramente, concluindo cruzamento de Kayky pela direita, aos 32. Depois, nos acréscimos, pegando a sobra de um chute de Jean Lucas que foi bloqueado por Mauricio Antônio.

Com a classificação encaminhada, o Bahia freou a intensidade. Assim, o Paysandu teve até um pouco mais de volume, mas sem tirar a diferença. E o pior: afinal, ainda viu o Bahia ampliar aos 29, em belo chute de fora da área de Rodrigo Nestor.

BAHIA 4X0 PAYSANDU

3ª fase da Copa do Brasil – Jogo de volta

Data: 21/05/2025

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Gol: Michel Araújo, 2’/1ºT (1-0); Willian José, 32’/1ºT (2-0); Willian José, 47’/2ºT (3-0); Rodrigo Nestor, 2o’/2ºT (4-0)

BAHIA: Marcos Felipe; Santiago Mingo (Kauã Davi, Intervalo), Fredi Lipperti, Gabriel Xavier e Iago Borduchi; Jean Lucas, Acevedo, Rodrigo Nestor (Everton Ribeiro, 34’/2ºT)e Michel Araújo (Ruan Pablo, 23’/2ºT); Kayky (Lucho Rodríguez, 23’/2ºT) e Willian José (Tiago, 23’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni

PAYSANDU: Matheus Nogueira; Edílson (Nicolas, 22’/1ºT), Luan Freitas, Maurício Antônio e PK; André Lima, Leandro Vilela (Luca, 43’/2ºT), Matheus Vargas (Eliel, 31’/2ºT) e Bryan Borges (Cavalleri, Intervalo); Benítez (Marcelinho, Intervalo) e Reverson. Técnico: Luizinho Lopes

Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Rafael Traci (SC)

