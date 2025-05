Fluminense goleia Aparecidense e vai às oitavas da Copa do Brasil

Everaldo marcou na goleada do Fluminense sobre a Aparecidense, no Mané Garrincha - (crédito: - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

O Fluminense está classificado para as oitavas de final. Após um início ruim, o Tricolor reagiu e goleou a Aparecidense por 4 a 1, nesta quarta-feira (21), no Mané Garrincha, em Brasília, pelo jogo de volta da terceira fase. O time goiano chegou a sair na frente do placar com direito a lei do ex com Wellington Carvalho. Contudo, o Time de Guerreiros virou com gols de Samuel Xavier, Everaldo, Vanderley (contra) e Ganso.

Com a vitória, o Fluminense avança às oitavas de final. Agora, aguarda o adversário que será definido em sorteio. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (24), às 18h30 (de Brasília), contra o Vasco, no Maracanã, pela 10ª rodada do Brasileirão. O jogo marca um novo reencontro com o técnico Fernando Diniz, que comandou a equipe entre 2022 e 2024, sendo campeão do Carioca, Libertadores e Recopa.

Fluminense leva susto, mas reage no fim do primeiro tempo

Quem pensou que o Fluminense ia ter vida fácil após vencer a partida de ida por 1 a 0, se enganou. A Aparecidense surpreendeu e começou tentando propor o jogo. Assim, forçou erros do time tricolor e criou oportunidades, mas faltava capricho na hora da finalização. Contudo, de tanto insistir abriu o placar com o zagueiro Wellington Carvalho, aos 30 minutos, de cabeça.

O Fluminense jogava mal. Mesmo seus melhores jogadores, como Ganso e Arias, erravam tecnicamente. O Tricolor, no entanto, chegou a ter esperança em um possível pênalti em Arias. Inicialmente, o árbitro marcou simulação. Depois, reconheceu o erro após revisão do VAR e anulou o amarelo. Contudo, a penalidade não foi marcada por causa de um impedimento na origem do lance.

No fim, o Fluminense reagiu. Ganso fez jogada pela esquerda e encontrou Samuel Xavier na área. O camisa 2 bateu cruzado, de canhota, e empatou a partida aos 40 minutos. Pouco depois, Everaldo fez o gol da virada, aos 46. Após jogada entre Samuel Xavier e Serna, a defesa da Aparecidense afastou mal. Assim, o camisa 9 aproveitou para marcar de cabeça.

Fluminense dita o ritmo e goleia

O panorama mudou no segundo tempo. O Fluminense mudou a postura e controlou as ações. Assim, dominou a etapa final. No início, até que a partida ficou amarrada, mas com o Tricolor tendo a posse de bola. Quando perdia a posse, no entanto, a equipe de Renato Gaúcho subia a marcação para recuperar rápido.

Dessa forma, a diferença física entre as equipes custou caro para a Aparecidense. Em uma falha na saída de bola, Arias pressionou a defesa, recuperou a posse e finalizou forte. O goleiro Matheus Alves até defendeu, mas o rebote sobrou para Serna, que bateu e contou com a ajuda de Vanderley que marcou contra. Depois, em novo erro da defesa, Ganso soltou uma bomba da entrada da área e fez um golaço.

Após ampliar a vantagem, o Fluminense diminuiu o ritmo. Assim, o técnico Renato Gaúcho promoveu mudanças para preservar nomes como Arias, além de dar ritmo para jovens como Riquelme, Isaque, Lezcano e Paulo Baya. Entretanto, o Tricolor apenas administrou o resultado e esperou o apito final para celebrar a classificação às oitavas de final.

APARECIDENSE 1 X 4 FLUMINENSE

Copa do Brasil – Jogo de volta da 3ª fase

Data: 21/05/2025

Local: Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Gols: Wellington Carvalho, 30’/1ºT (1-0); Samuel Xavier, 40’/1ºT (1-1); Everaldo, 46’/1ºT (1-2); Vanderley (contra), 18’/2ºT (1-3); Ganso, 25’/2ºT (1-4)

APARECIDENSE: Matheus Alves; David Junio, Wellington Carvalho, Vanderley e Mário Henrique; Dyego (Gui Meira, 15’/2ºT), Enzo e Higor Leite (Juninho, 28’/2ºT); João Marcos, Kaio Nunes (Allef, 28’/2ºT) e Júlio César (Stéfano Pinho, 15’/2ºT). Técnico: Lúcio Flávio

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Guga, 0’/2ºT), Thiago Santos, Ignácio e Fuentes; Hércules (Lezcano, 29’/2ºT), Nonato e Ganso; Arias (Isaque, 29’/2ºT), Serna (Riquelme Felipe, 21’/2ºT) e Everaldo (Paulo Baya, 22’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Enzo (APA); Nonato e Thiago Santos (FLU)

