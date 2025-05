Renato cita ‘zebras’ e rebate críticas por desempenho: ‘Não é só o Fluminense’

Renato Gaúcho rebateu as críticas sobre o desempenho do Fluminense nos últimos jogos - (crédito: - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Apesar da classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, o Fluminense não teve vida fácil. Afinal, o Tricolor levou um susto, saiu atrás no placar e precisou buscar a virada para superar a Aparecidense e garantir a vaga na próxima fase. O técnico Renato Gaúcho, no entanto, não gostou muito das críticas. Aliás, o treinador tricolor citou as zebras com Grêmio e Fortaleza para defender o desempenho da sua equipe.

“O Grêmio caiu para um time de terceira divisão. O Fortaleza também. Vimos como o Vasco passou. É só o Fluminense que está devendo? Sei que precisamos melhorar, mas são vários jogos, viagem e desgaste. O importante no momento são os resultados. Quanto antes entenderem isso, ótimo. Se fosse só o meu Fluminense sem essa intensidade toda e não jogando tão bem, eu estaria preocupado. Mas não é só meu time”, rebateu o técnico tricolor.

O Fluminense não começou bem. Em vantagem no placar agregado após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Tricolor entrou desatento em campo e foi dominado pela Aparecidense. Assim, o time goiano saiu na frente do placar. Contudo, a equipe de Renato Gaúcho reagiu e virou ainda no primeiro tempo, com Samuel Xavier e Everaldo. Na etapa final, jogou com outra postura, dominou as ações e ampliou com gol contra de Vanderley e uma pintura de Ganso.

“O Brasil está com carência de jogadores decisivos. O futebol está nivelado. Aparecidense está muito bem treinada. Para eles, era uma Copa do Mundo. Deixei bem claro para o grupo que se não entrarmos com intensidade e focado o tempo todo, seríamos surpreendidos. E fomos. Justamente porque baixamos a intensidade no início. Corremos atrás e viramos o jogo, mas nem sempre vamos conseguir, principalmente no primeiro tempo”, disse o treinador.

Próximo compromisso do Fluminense de Renato Gaúcho

Com a vitória, o Fluminense avança às oitavas de final. Agora, aguarda o adversário que será definido em sorteio. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (24), às 18h30 (de Brasília), contra o Vasco, no Maracanã, pela 10ª rodada do Brasileirão. O jogo marca um novo reencontro com o técnico Fernando Diniz, que comandou a equipe entre 2022 e 2024, sendo campeão do Carioca, Libertadores e Recopa.

