Boto afirma que Flamengo já ‘definiu alvos’ para próxima janela

José Boto ao lado do presidente Bap - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/CRF)

Em busca de reforços para ampliar o elenco, o Flamengo já abriu negociações com jogadores para a próxima janela de transferências. O diretor José Boto afirmou que já identificou os alvos e iniciou as conversas. Ele, obviamente, não revelou os atletas.

“O mercado vai abrir de 1 a 10 de junho, é uma janela especial para as equipes do Mundial, e depois há a janela normal em que há muitas mexidas para todos os lados. Só quero deixar aqui que todo o processo de seleção, visionamento, discussão interna sobre os jogadores que vão vir já está terminado. Nós temos os alvos bem identificados e já entramos em fase de negociação com eles para que venham o mais rápido o possível para fazerem o elenco mais forte”, afirmou o português, nesta quarta-feira (21), à FlamengoTV.

Mesmo não revelando nomes, o Flamengo busca a contratação de um camisa 10, que é a prioridade máxima do clube na próxima janela. O clube também procura de pelo menos dois atacantes de lado. Jogadores mais físicos e decisivos, que possam jogar no espaço curto.

O reforço quase certo é Jorginho. O Fla aguarda o jogador na primeira semana de junho e vai qualificar uma posição que sofre com baixas neste momento. Talvez ele seja o único reforço para o Mundial de Clubes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.