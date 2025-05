Com brilho da base e de Rony, Atlético bate o Maringá e avança sem sustos na Copa do Brasil

O Atlético-MG contou com o brilho de jogadores formados em casa e despachou o Maringá por 4 a 0, nesta quinta-feira (21), na Arena MRV, pela terceira fase da Copa do Brasil. Após alguns sustos e boas defesas de Everson, Rubens apareceu na pequena área e aproveitou um vacilo do Dogão para abrir o placar nos acréscimos do primeiro tempo. Já na segunda etapa, brilhou a estrela de Patrick. Ele recebeu passe de Natanael e marcou seu primeiro gol com a camisa do Alvinegro.

Com o placar definido, o Galo fez várias alterações, controlou o jogo e não sofreu sustos. Ainda deu tempo de Rony deixar sua marca aos 32 minutos, após passe de Scarpa. Antes disso, Hulk desperdiçou um pênalti sofrido por Lyanco. No finalzinho da partida, coube ao próprio defensor deixar sua marcar, em cruzamento realizado por Bernard, que entrou durante segundo tempo.

No jogo de ida, a partida terminou empatada por 2 a 2, portanto, com a goleada e um brilhante segundo tempo, o Atlético-MG avança com 6 a 2, no agregado dos dois jogos.

Brilha a estrela de Rubens nos acréscimos da etapa inicial

Enganou-se quem achou que o Maringá ficaria retraído, jogando por uma bola. Foi justamente o contrário: o time partiu para cima do Galo, mesmo na Arena MRV, e obrigou Everson a fazer pelo menos duas grandes defesas. Na sequência, o time mineiro equilibrou o confronto e passou a criar suas oportunidades. Hulk, saindo bastante da área para armar as jogadas, foi quem mais tentou. No entanto, Rubens brilhou ao aproveitar uma bobeira da defesa. Ele surgiu sozinho na pequena área após uma cobrança de lateral e abriu o placar: 1 a 0. Ao total, foram 10 finalizações do Atlético contra 7 do Maringá.

Primeiro gol de Patrick pelo Galo e Rony deixando sua marca

Contudo, se na etapa inicial o Atlético levou alguns sustos, o segundo tempo foi bem diferente. Em menos de 10 minutos, Cuello teve um gol anulado e depois acertou o travessão. Com o domínio da partida, Gustavo Scarpa fez um lindo lançamento para Natanael, que brigou pela posse e deu a assistência para Patrick marcar seu primeiro gol pelo time mineiro. Com o jogo, na prática, mais fácil e obtendo espaços, Lyanco se atirou ao ataque, sofreu penalidade máxima. Porém, Hulk desperdiçou e chutou por cima do gol.

Todavia, ainda deu tempo de Rony aproveitar uma bela jogada iniciada por Rubens, que passou por Gustavo Scarpa até chegar aos seus pés. O atacante finalizou sem chances para o goleiro e fechou e fez em 3 a 0 na Arena MRV. Nos acréscimos, Lyanco aproveitou cruzamento de Bernard e deixou o marcador e a goleada em 4 a 0.

ATLÉTICO-MG 4 X 0 MARINGÁ

Copa do Brasil – 3ª fase (jogo de volta)

Data: 21/05/2025

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG) – Público: 19.853 pessoas. Renda: R$1.035.587,85

Gols: Rubens, 48’/1ºT (1-0); Patrick, 10/2ºT (2-0); Rony, 32/2ºT (3-0); Lyanco, 44/2ºT (4-0);

ATLÉTICO: Everson, Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Rubens; Patrick (Fausto Vera, 23’/2ºT) Alan Franco, Gustavo Scarpa, (Igor Gomes, 33’/2ºT) Rony (Caio Paulista, 33’/2ºT) Hulk (Júnior Santos, 23’/2ºT) e Cuello (Bernard, 21’/2ºT) Técnico: Cuca

MARINGÁ: Rafael William, Tito, Gustavo Vilar, Max Miller ( Rhuan, 11’/2ºT); e Robertinho (Fernando, 24’/2ºT); Buga, Lucas Bonifácio (Evanderson, 36’/2ºT) Léo Ceará (Cheron, 11’/2ºT) Maranhão e Matheus Moraes (Júlio, 36’/2ºT) Técnico: Jorge Castilho

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: : Ilbert Estevam da Silva (SP)

Cartões amarelos: Júnior Santos (ATL); Max Muller, Gustavo Vilar, Rhuan (MAR) Cartão vermelho: Rhuan (Maringá) recebeu segundo amarelo aos 42 minutos do segundo tempo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.