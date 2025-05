Athletico-PR anuncia Odair Hellmann como técnico em substituição a Maurício Barbieri

O Athletico-PR está de técnico novo. Nesta quarta-feira (21), o clube anunciou a contratação de Odair Hellmann em substituição a Maurício Barbieri, dispensado em 4 de maio.

O treinador vai dirigir sua primeira atividade no CAT Caju já nesta quinta, ao lado do auxiliar Fábio Moreno, do preparador físico Anderson Nicolau e do analista de desempenho Guilherme Vaz, que passam a integrar a comissão técnica.

“O técnico traz a experiência de passagens por grandes clubes do Brasil e do exterior para a sequência da nossa temporada. No país, acumula trabalhos no Internacional, Fluminense e Santos. Também foi auxiliar técnico da Seleção Brasileira na conquista do ouro olímpico em 2016”, escreveu o Rubro-Negro em suas redes sociais.

Aos 48 anos, Odair Hellmann estava disponível no mercado desde o começo de março, quando se desligou do Al-Raed, da Arábia Saudita. Lá, ele disputou 27 partidas, com oito vitórias, três empates e 16 derrotas.

Seu último trabalho no futebol brasileiro Brasil foi no Santos, entre novembro de 2022 e junho de 2023. Após sua demissão, o Peixe sofreu rebaixamento no Campeonato Brasileiro em dezembro.

Odair Hellmann também acumula passagens por Fluminense e Internacional, além de Al-Riyadh (Arábia Saudita) e Al-Wasl (Emirados Árabes Unidos).

Athletico vive momento turbulento

Com uma única vitória nas últimas seis partidas, o Athletico-PR se depara com uma fase turbulenta na Série B do Brasileiro. Afinal, aparece na 13ª colocação, com dez pontos e sem vencer há quatro rodadas.

Apesar disso, o time rubro-negro paranaense assegurou classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Na última terça, venceu o Brusque por 1 a 0 na Ligga Arena.

O Athletico-PR volta a campo, agora sob o comando de Odair Hellmann, no próximo sábado, às 16h (de Brasília), contra o Athletic Club (MG), pela nona rodada da Segundona, na Ligga Arena.

