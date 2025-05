Yuri Alberto marca no fim, e Corinthians volta a vencer o Novorizontino

Yuri Alberto marcou o gol da vitória no final do jogo - (crédito: Foto: Reprodução)

O Corinthians está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. A vaga veio na noite desta quarta-feira (21), após repetir o placar do jogo da ida e vencer o Novorizontino por 1 a 0, na Neo Química Arena. Yuri Alberto, no fim do jogo, fez o gol da vitória do Timão.

Agora, o Corinthians fica no aguardo do sorteio para saber quem enfrenta na próxima fase do torneio. O próximo compromisso alvinegro será contra o Atlético, em Belo Horizonte, no sábado (24), às 21h. Já no domingo (25), o Novorizontino recebe o Paysandu, no Jorge Ismael de Biasi, pela Série B.

Timão sofre com pressão inicial

A partida começou com o Corinthians sofrendo com a marcação no campo de ataque do Novorizontino. O Tigre conseguiu chegar em duas oportunidades, com Jean Irmer. Na primeira, o volante recebeu na área, bateu forte e Hugo Souza defendeu com a ponta dos dedos. Depois, o jogador arriscou de fora da área e o goleiro fez defesa segura.

Ao longo da primeira etapa, o Timão conseguiu se encontrar. Na reta final, os donos da casa conseguiram fazer uma pressão sobre a equipe aurinegra. A melhor oportunidade corinthiana veio só nos acréscimos, em cabeçada de Romero, que parou em defesa de Airton.

Yuri Alberto marca no fim e classifica o Corinthians

O segundo tempo começou com o Novorizontino voltando a ficar no ataque. Waguininho teve a primeira oportunidade, em chute de fora da área que passou próximo da trave. O Corinthians só conseguiu chegar aos 20 minutos, quando Breno Bidon aproveitou rebote de Airton e mandou de primeira para fora.

Na reta final o Novorizontino partiu para cima. As alterações de Umberto Louzer deram mais certo que as de Dorival Júnior e o Tigre conseguiu trabalhar mais a bola. Entretanto, não conseguiu criar oportunidades de gol. Quem chegou foi Yuri Alberto, que já nos acréscimos, recebeu na área, deixou o zagueiro deitado e fez o gol que confirmou a classificação corinthiana.

CORINTHIANS 1 X 0 NOVORIZONTINO

Jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil

Data: 21/05/2025

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Público/Renda: 40.721 torcedores/R$ 2.612.196,10

Gol: Yuri Alberto, 47’/2ºT (1-0)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Raniele, Maycon (Charles, 46’/2ºT), Breno Bidon (Talles Magno, 20’/2ºT) e Igor Coronado (José Martínez, 36’/2ºT); Romero (Talles Magno, 20’/2ºT) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior

NOVORIZONTINO: Airton; Rodrigo Soares (Igor Formiga, 32’/2ºT) , Dantas, Patrick e Waguininho (Pablo Dyego, 23’/2ºT); Marlon, Jean Irmer (Luís Oyama, 36’/2ºT), Willian Farias (Óscar Ruiz, 23’/2ºT) , Fabio Matheus e Matheus Frizzo (Lucca, 32’/2ºT); Nathan Fogaça. Técnico: Umberto Louzer.

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Cartões amarelos: Maycon (SCCP); Willian Farias, Marlon e Oyama (NOV)

