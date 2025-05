Com público pequeno no Maracanã, Flamengo vai às oitavas da Copa do Brasil

Jogadores do Flamengo comemoram um dos gols no 4 a 2 sobre o Botafogo-PB pela Copa do Brasil - (crédito: Gilvan de Souza/Flamengo)

Para surpresa de ninguém, o Flamengo confirmou a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 21/5. No Maracanã, que não recebeu o público que normalmente o Rubro-Negro leva (apenas 25.814 e não os 65 mil), venceu o Botafogo-PB por 4 a 2. Como havia vencido na ida por 1 a 0, o Mengo avança de fase e abocanha a premiação de R$ 3,6 milhões. Já o Botafogo dá adeus à competição, mas de cabeça erguida. Fez um jogo corajoso e obrigou o goleiro Matheus Cunha a ter muito trabalho.

O Flamengo começou a toda.Assim, fez dois gols em cinco minutos de jogo, com Danilo e Pedro. Ainda no primeiro tempo, Varela ampliou. Mas Henrique Dourado (ex-Flamengo) descontou para os paraibanos. Na etapa final, Cebolinha ampliou e Rodrigo Alves (que entrou no intervalo e muito bem) fez o gol que definiu o placar em 4 a 2.

Que início foi esse?

O jogo começou a mil por hora. O Botafogo queria surpreender um Flamengo que mostrou a sua tradicional pressão total. Assim, os primeiros cinco minutos foram incríveis. Afinal, o time paraibano obrigou o goleiro do Flamengo, Matheus, a fazer duas grandes intervenções (uma incrível, em finalização do ex-Fla Henrique Dourado), e o Mengo fez dois gols: aos três, com Danilo, após escanteio pela esquerda e confusão na área; e aos cinco, com Pedro, concluindo cruzamento de Ayrton Lucas.

O Fla, sempre atacando pela esquerda tinha o jogo na mão, mas a defesa falhava sistematicamente, o que manteve o Botafogo confiante no ataque. Isso fez o jogo ficar aberto. O Flamengo, em lance de laterais, conseguiu ampliar com Varela, concluindo jogada de Ayrton Lucas. Mas um dos erros de posicionamento da defesa deu a chance para Henrique Dourado descontar, num bonito gol.

Flamengo no segundo tempo

O jogo não mudou. O Rubro-Negro com sua qualidade chagva ao ataque e logo fez o quarto gol aos tr~esmiutnis quando Varela cruzxou e Cebolinha apareceu bem comolado para fazer de cabeça. Contudo o time seguia muito falho na defesa. Rodrigo Alves, que entrou no intervalo, estava muito bem, aproveitando os espaços que tinha. Depis de obrigar matheus Cunha a grande defes e dar um outro chute perigoso, aos 23 aproveirtou a sobra de um escanteio pelamdireita e deu umabomba para fazro segundo gol dos paraibacos. O jogo correu sem nova alteração no placar. Fla nas oitavas da Copa do Brasil. Mas e agora tem de pensar no clássico de domingo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão.

FLAMENGO 4×2 BOTAFOGO-PB

Copa do Brasil – Terceira fase (Jogo de volta)

Data: 21/5/2025

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 25.814

Renda: R$ 1.215.642,50

Gols: Danilo, 31/1ºT (1-0); Pedro, 5’/1ºT (2-0); Varela, 21’/1ºT (3-0); Henrique Dourado, 35’/1ºT (3-1). Cebolinha, 3’1/2ºT (4-1)

FLAMENGO: Matheus Cunha; Varela (Wesley, 13’/2ºT), João Victor, Danilo e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Gerson (João Alves, 13’/2ºT) e Cebolinha (Arrascaeta, 22’/2ºT); Matheus Gonçalves (Juninho, 31’/2ºT), Michael (Lorran, 13’/2ºT) e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

BOTAFOGO-PB: Michael Fracaro; Erick, Reniê,Wendel Lomar e Evandro; Gama (Silvinho, 16’/2ºT), Igor Maduro (JP, Intervalo) Thallyson (Lucas Balardin, 32’/2ºT) e Guilherme Santos (Camilo, 21’/2ºT); Gabriel Honório (Rodrigo Alves, Intervalo) e Henrique Dourado. Técnico: Márcio Fernandes.

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Cartões Amarelos: Henrique Dourado, Evandro, Silvinho (BOT-PB)

