Emocionado após o gol pelo Atlético, Patrick dedica para sua mãe e explica motivo

O volante Patrick brilhou e deixou sua marca na goleada do Atlético sobre o Maringá por 4 a 0, em confronto válido pela terceira fase da Copa do Brasil, na Arena MRV, nesta quarta-feira (21). Na comemoração, a cria do Galo se emocionou e dedicou o gol à mãe, que fará aniversário nesta semana.

Patrick, aliás, atuou como titular pela primeira vez sob o comando de Cuca, teve uma atuação segura no meio de campo e marcou na segunda etapa, quando o placar já apontava 1 a 0 para o Atlético.

VEJA: Com brilho da base e de Rony, Atlético bate o Maringá e avança sem sustos na Copa do Brasil

“Por coincidência, amanhã é aniversário da minha mãe, Vânia Maria, e eu dei um presente pra ela”, disse Patrick na saída do campo. Em seguida, declarou: “Mãe, te amo muito, esse gol foi pra você.”

Agora, o Atlético aguarda o sorteio da próxima fase, ainda sem data definida pela CBF. Enquanto isso, a equipe volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no sábado (24), quando enfrentará o Corinthians, em Itaquera, pela décima rodada da competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.