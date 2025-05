Filipe Luís explica uso de reservas contra o Botafogo-PB

Filipe Luís dá chance a jogadores da base, como João Alves (na foto) dirante o jogo com o Botafogo-PB - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O treinador Filipe Luís disse, após a vitória do Flamengo por 4 a 2 sobre o Botafogo-PB, que embora tivesse colocado apenas dois titulares desde o início (Gerson e Pedro), escalou o que tinha de melhor para enfrentar o time paraibano, conseguiu o resultado e avançou às oitavas da competição em que é o atual campeão. Ele destacou que foi muito bom dar chance a alguns jogadores que vinham atuando pouco — e que deram conta do recado.

“Eu sempre coloco o que eu tenho de melhor para vencer o jogo, pois não gosto de poupar. Não faz parte do meu perfil. Mas é inevitável ter lesões. Dentro do que eu tinha disponível, procurei escalar o que havia de melhor, pois não subestimo nenhum rival.”, afirmou o técnico, que completou:

“Acredito que o time fez um grande primeiro tempo. Controlamos o jogo, criamos boas jogadas e fizemos três gols. Mas com o 2 a 0 começamos a perder alguns duelos. Com o passar do tempo, o adversário encaixou alguns contra-ataques e chegou ao segundo gol, mas foi um jogo muito bom para dar oportunidades a jogadores que estão jogando menos e que podem ganhar minutos importantes.”

Filipe Luís apostando na base

Dentro dessa análise, o treinador do Flamengo também falou sobre o fato de dar chance a garotos da base, como João Vitor, que foi titular, e João Alves, que entrou no segundo tempo. Em determinado momento da partida, o time tinha sete dos seus 11 jogadores formados na base — uma rara realização do tradicional slogan “Craque o Flamengo faz em casa.”

“Hoje dei minutos para alguns deles para que pudessem se ambientar com o que é o profissional, estar perto dos jogadores experientes. Sempre que for possível, dar oportunidades à base é importantíssimo. É como se tivéssemos contratado jogadores novos. E ter esses garotos rendendo é muito bom.”

